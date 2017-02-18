Буэнос-Айрес. Долгополов вышел в финал

Александр Долгополов вышел в финал турнира ATP в Буэнос-Айресе. В полуфинале киевлянин встречался с четвертой ракеткой соревнований Пабло Каррено-Буста.

Хоть испанец и был фаворитом встречи, но Долгополов разобрался с ним в двух сетах – 7:5, 6:2.

В финале украинец встретится с победителем второго полуфинала, в котором встречаются Кеи Нишикори и Карлос Берлок.