Буэнос-Айрес. Долгополов вышел в финал

Александр Долгополов вышел в финал турнира ATP в Буэнос-Айресе. В полуфинале киевлянин встречался с четвертой ракеткой соревнований Пабло Каррено-Буста.
Хоть испанец и был фаворитом встречи, но Долгополов разобрался с ним в двух сетах – 7:5, 6:2.
В финале украинец встретится с победителем второго полуфинала, в котором встречаются Кеи Нишикори и Карлос Берлок.
Источник — Sport.ua
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