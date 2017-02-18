Эжени Бушар побывала на свидании с фанатом, которому проиграла пари

Канадская теннисистка Эжени Бушар побывала на свидании с болельщиком Джоном Герке, которому проиграла спор в Twitter по поводу результата Супербоула.
Во время финального матча, когда «Нью-Ингленд» проигрывали 18 очков, Бушар написала, что знала о победе «Атланты». Один из ее подписчиков, которым оказался Герке, в шутку предложил ей сходить на свидание, если все же победят «Патриоты». Бушар согласилась.
@geniebouchard if patriots win we go on a date?— TW1 (@punslayintwoods) 6 лютого 2017 р.
А потом случился невероятный камбек от команды Тома Брэди и теннисистке осталось только спросить у Джона: «Итак, и где ты живешь?».
So...where do you live? https://t.co/mfucQ0C9VL— Genie Bouchard (@geniebouchard) 6 лютого 2017 р.
Во время свидания пара посетила матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с участием «Бруклин Нетс». На камеру Бушар несколько раз повторила, что Герке «нормальный» и ей очень повезло.
В ответ на вопрос репортера о том, пойдут ли они на второе свидание, спортсменка сказала: «Однозначно».
Источник — Sport.ua
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