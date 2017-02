Эжени Бушар побывала на свидании с фанатом, которому проиграла пари

Канадская теннисистка Эжени Бушар побывала на свидании с болельщиком Джоном Герке, которому проиграла спор в Twitter по поводу результата Супербоула.

Во время финального матча, когда «Нью-Ингленд» проигрывали 18 очков, Бушар написала, что знала о победе «Атланты». Один из ее подписчиков, которым оказался Герке, в шутку предложил ей сходить на свидание, если все же победят «Патриоты». Бушар согласилась.

@geniebouchard if patriots win we go on a date?