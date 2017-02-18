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Буэнос-Айрес. Долгополов сыграет в полуфинале

Украинец в двух сетах переиграл Юргена Мельцера

  • 18.02.2017 09:40
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argentinaopenatp.com. Александр Долгополов
© argentinaopenatp.com. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в полуфинал турнира ATP в Буэнос-Айресе. В поединке 1/4 финала 28-летний киевлянин в двух сетах одолел австрийца Юргена Мельцера.

Буэнос Айрес (Аргентина), грунт – 1/4 финала

Александр Долгополов (Украина) - Юрген Мельцер (Австрия) – 7:5, 6:4.

В полуфинале украинец встретится с испанским теннисистом Пабло Карреньо Бустой.

Источник — Sport.ua

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