Буэнос-Айрес. Долгополов сыграет в полуфинале

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел в полуфинал турнира ATP в Буэнос-Айресе. В поединке 1/4 финала 28-летний киевлянин в двух сетах одолел австрийца Юргена Мельцера.
Буэнос Айрес (Аргентина), грунт – 1/4 финала
Александр Долгополов (Украина) - Юрген Мельцер (Австрия) – 7:5, 6:4.
В полуфинале украинец встретится с испанским теннисистом Пабло Карреньо Бустой.
Источник — Sport.ua
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