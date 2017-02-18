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Ольга Савчук вышла в финал турнира в Катаре

В паре с Ярославой Шведовой украинка выбила первых сеянных

  • 18.02.2017 00:18
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instagram.com. Ольга Савчук и Ярослава Шведова
© instagram.com. Ольга Савчук и Ярослава Шведова

Пара Ольга Савчук и Ярослава Шведова одержала очередную победу над фаворитками на турнире серии Премьер. В полуфинале соревнований с призовым фондом в 776 тысяч долларов Савчук и Шведова одолели экс-первую ракетку мира Мартину Хингис и Юн-Янь Чань.

Ранее украинка и представительница Казахстана обыграли пару Андреа Главачкова и Шуай Пэн, которые были посеяны под третьим номером.

В финале Савчук и Шведова сыграют с Абигейл Спирс из США и Катариной Среботник из Словении.

Qatar Total Open, Полуфинал
Ольга Савчук (Украина) / Ярослава Шведова (Казахстан) - [1] Мартина Хингис (Швейцария) / Юн-Янь Чань (Тайвань) 3-6; 6-2; 10-6.

Источник — Sport.ua

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