Ольга Савчук вышла в финал турнира в Катаре

Пара Ольга Савчук и Ярослава Шведова одержала очередную победу над фаворитками на турнире серии Премьер. В полуфинале соревнований с призовым фондом в 776 тысяч долларов Савчук и Шведова одолели экс-первую ракетку мира Мартину Хингис и Юн-Янь Чань.
Ранее украинка и представительница Казахстана обыграли пару Андреа Главачкова и Шуай Пэн, которые были посеяны под третьим номером.
В финале Савчук и Шведова сыграют с Абигейл Спирс из США и Катариной Среботник из Словении.
Qatar Total Open, Полуфинал
Ольга Савчук (Украина) / Ярослава Шведова (Казахстан) - [1] Мартина Хингис (Швейцария) / Юн-Янь Чань (Тайвань) 3-6; 6-2; 10-6.
Источник — Sport.ua
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