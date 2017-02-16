Буэнос-Айрес. Долгополов вышел в четвертьфинал

судья виноват 100%

как синие пенальти просили!!)))

ппц, такой выход просрать...

6 в 3 и так сыграть....(((

Коваленко слабший ігрок шахти для чого випускати його якшо він не рівень шахти!!?

Бля, ну сколько можно обсер. Неужели нельзя порад за НАШУ-ВАШУ команду

коВаленко вышел, хана сельте!

я как раз не ною, играть нужно в футбол, а не в балет или карате Пятова! один забили, должны были...