Буэнос-Айрес. Долгополов вышел в четвертьфинал

Александр Долгополов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Буэнос-Айресе. Украинец встречался со второй ракеткой соревнований Пабло Куэвасом из Уругвая.
Долгополов справился с соперником в двух сетах, причем вторую партию киевлянин выиграл на тай-брейке, уступая в 13-м гейме 1:4.
Источник — Sport.ua
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