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Буэнос-Айрес. Долгополов вышел в четвертьфинал

Украинец в двух сетах одолел Пабло Куэваса

  • 16.02.2017 21:07
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Argentina Open / Facebook
© Argentina Open / Facebook

Александр Долгополов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Буэнос-Айресе. Украинец встречался со второй ракеткой соревнований Пабло Куэвасом из Уругвая.

Долгополов справился с соперником в двух сетах, причем вторую партию киевлянин выиграл на тай-брейке, уступая в 13-м гейме 1:4.

Источник — Sport.ua

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