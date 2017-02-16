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Жаркое лето: знаменитые теннисистки устроили фотосессию в купальниках

Эжени Бушар, Серена Уильямс и Каролин Возняцки снялись для нового номера Sports Illustrated

  • 16.02.2017 11:22
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instagram.com/carowozniackifans_. Каролин Возняцки
© instagram.com/carowozniackifans_. Каролин Возняцки

Известные теннисистки Эжени Бушар, Серена Уильямс и Каролин Возняцки стали героинями фотосессии нового номера журнала Sports Illustrated, согласившись на фотосессию в купальниках. Фотографиями звезды тенниса поделились в сети Instagram.

Эжени Бушар, канадка, 44-е место в рейтинге WTA.

 

Серена Уильямс, американка, 1-й номер в рейтинге WTA.

 

Каролин Возняцки, датчанка, 18-й номер в рейтинге WTA.

Источник — Sport.ua

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