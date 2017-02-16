Жаркое лето: знаменитые теннисистки устроили фотосессию в купальниках

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Поветкин не собирается завершать карьеру 12:09 — staryi_volk А почему бы на России не организовать Мельдониевые Игры по типу Олимпийских Игр или Игр Содружест...

Что принесет Украине чемпионат мира по хоккею? 12:08 — yoba_sychev Мне есть разница до хоккея вообще, Мань. До украинского в частности. Мамке своей будешь указывать...

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