Михаил ФИЛИМА: «Против немок нужно выставить самый сильный состав»

Комментарии Михаила Филимы о жеребьевке плей-офф в Кубке Федерации.
- Поединок в гостях? Когда мы играем дома, то в качестве покрытия выбираем хард, - рассказывает Михаил Филима в интервью телеканалу "UA: Перший". - Это более удобное покрытие для наших девушек, они показывают свои лучшие результаты именно на харде. Я так предполагаю, что немки выберут грунт, но мы же не знаем наверняка в каком составе они будут играть.
Если за сборную сможет выступить Анжелик Кербер, конечно же, нам в таком случае нужно выставить самый сильный состав. Нужно ее побеждать и как это делать Элина Свитолина показала на старте сезона. В Австралии с Кербер также сыграла Леся Цуренко и матч получился трехсетовым.
В нашей встрече в Кубке Федерации каждый матч будет очень важен. Если наша сборная выступит в том же составе, как и в Харькове против сборной Австралии, думаю, у нас будут неплохие шансы.
Источник — Большой теннис Украины
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