Элина СВИТОЛИНА: «Нормальный жребий, но хотелось сыграть в Украине»

бля 92-0Станьте все в пятером в ворота

Степа не избежал наказания вовсе! "Свой" матч он пропустил. Иначе так можно дойти до то...

Всегда было интерересно почитать Юрича (для разнообразия) - Но в этой статье он не прав!Есть така...

"Не поверите, там много чего не прописано. В частности, что нельзя пинать судей по окончании...

Ну вот, а говорите, что не радуетесь. Вы, батенька, очень злопамятный. Шахта в тот период, возмож...

Сомневаюсь что ты купил билет и идешь болеть за Шахту - Так как нормальный болельщик своей команд...

Чем дальше, тем все больше футбол деградирует - начиная от функционеров ФИФА и УЕФА (взятки, не ц...