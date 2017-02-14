Элина СВИТОЛИНА: «Нормальный жребий, но хотелось сыграть в Украине»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала результаты жеребьевки плей-офф Мировой группы на Кубке Федерации. Напомним, нашим девушкам в соперницы досталась сборная Германии.
«На этом этапе уже сложно ожидать удобного соперника, так как все команды достаточно высокого уровня. Конечно же, хотелось бы сыграть в Украине, потому что я поймала кураж, играя дома при такой невероятной поддержке наших болельщиков, но я надеюсь, что мы еще проведем много домашних матчей и насладимся этой обстановкой.
В принципе нормальный жребий, будем готовиться, просматривать игроков, хотя мы в общем-то знаем, как все играют, так как у них достаточно известные теннисистки. Чуть позже будет ясно, кто у них будет играть. Немцы могут собрать очень сильный состав, могут средний, посмотрим... Если немцы выберут грунт, то будет интересно на нем сыграть, так как это будет как раз перед грунтовым сезоном, перед турниром в Штуттгарте и думаю, это было бы удобно для всех игроков»
Источник — Большой теннис Украины
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