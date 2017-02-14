Кубок Федерации. Украина сыграет против Германии

Состоялась жеребьевка плей-офф мировой группы. Сборной Украины в соперники досталась команда Германии. Против немок наши тенниссистки сыграют в Германии.
#FedCup World Group play-off draw: 🇩🇪 v 🇺🇦 in 🇩🇪— Fed Cup (@FedCup) February 14, 2017
Все пары 1/4 финала:
Франция - Испания
Россия - Бельгия
Германия - Украина
Словакия - Нидерланды
Источник — Sport.ua
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