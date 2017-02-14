Кубок Федерации. Украина сыграет против Германии

мало того чток купили за бешаные бабосы так еще и за голы платить нужно?...крейзи ... *WA...

От полетов отстранить, 100 грамм не давать, назначить дежурным, ВЕЧНЫМ дежурным по аэродрому. (С...

Не выпускать больше на поле,пасов не давать))