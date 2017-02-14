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Кубок Федерации. Украина сыграет против Германии

Состоялась жеребьевка следующего раунда Кубка Федерации

  • 14.02.2017 12:18
  • 93 просмотров
  • 0 комментария
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Corinne Dubreuil / Paul Zimmer
© Corinne Dubreuil / Paul Zimmer

Состоялась жеребьевка плей-офф мировой группы. Сборной Украины в соперники досталась команда Германии. Против немок наши тенниссистки сыграют в Германии.
 

Все пары 1/4 финала:
Франция - Испания
Россия - Бельгия
Германия - Украина
Словакия - Нидерланды

Источник — Sport.ua

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