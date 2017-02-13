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Кубок Федерации. В плей-офф Украина может встретиться с Россией

Жеребьевка состоится в Лондоне во вторник

  • 13.02.2017 21:12
  • 359 просмотров
  • 3 комментария
Метки
fedcup.com
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Опубликован список сеяных команд для жеребьевки матчей плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации.

Первая Мировая группа

Сеяные сборные: Франция, Россия, Германия, Нидерланды.

Несеяные сборные: Бельгия, Словакия, Испания, Украина.

Таким образом, сборная Украины может встретиться с командой России. Матч за место в топ-8 команд мира состоится 22-23 апреля.

Жеребьевка начнется в Лондоне во вторник в 12:00 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 13.02.2017 21:38
    +1
    Буде СУПЕР......А на нашій території,це взагалі ПОДАРУНОК для вболівальників.
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    vitaha33
      vitaha33, 13.02.2017 21:41
    0
    Vitalik Shevchenko, 13.02.2017 21:38
    Буде СУПЕР......А на нашій території,це взагалі ПОДАРУНОК для вболівальників.
    і провести у львові )))
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 13.02.2017 22:00
    0
    Если брать чисто по спортивной составляющей, то лучше бы нам попалась Германия или Голландия. Но для интриги и зарубы - конечно, мордорцы. Кто-то знает, будем ли мы играть дома или на выезде в случае матча с запоребриками?
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