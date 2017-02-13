Кубок Федерации. В плей-офф Украина может встретиться с Россией

Опубликован список сеяных команд для жеребьевки матчей плей-офф Первой Мировой группы Кубка Федерации.
Первая Мировая группа
Сеяные сборные: Франция, Россия, Германия, Нидерланды.
Несеяные сборные: Бельгия, Словакия, Испания, Украина.
Таким образом, сборная Украины может встретиться с командой России. Матч за место в топ-8 команд мира состоится 22-23 апреля.
Жеребьевка начнется в Лондоне во вторник в 12:00 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.