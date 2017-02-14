ATP и WTA. Неделя 7. Анонс

В понедельник стартовала седьмая неделя теннисного сезона. Sport.ua предлагает разобраться, что за турниры нас ожидают, за кем из наших можно следить.

ATP

ABN Amro World Tennis Tournament (Роттердам, Нидерланды, Хард, ATP – 500). Призовой фонд - € 1 854 365.

В квалификации турнира стартовал Сергей Стаховский, но, к сожалению, уступил в первом же матче. В поединке двух ветеранов Стаховский – Гулбис удачливее оказался латыш – 6:7(6), 7:5, 6:3. Правда, дальше Гулбис уступил Донскому и также зачехлил ракетку.

В основной сетке наших нет, а первой ракеткой турнира стал Марин Чилич.

Сеяные игроки: Чилич (7), Тим (8), Гоффен (11), Бердых (12), Димитров (13), Тсонга (14), Пуй (17)

* - позиция в рейтинге



Предыдущий финал: Мартин Клижан – Гаэль Монфис – 6:7(1), 6:3, 6:1

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Расписание матчей игрового дня

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Argentina Open (Буэнос-Айрес, Аргентина, грунт, ATP – 250). Призовой фонд – $624 340.

В столице Аргентины выступит Александр Долгополов. После неудачной попытки начать грунтовой сезон в Кито, киевлянин попробует свои силы в Буэнос-Айресе.

Первый соперник Долгополова – Виктор Троицки, который на минувшей неделе выиграл парный турнир в Софии.

На турнире только один представитель ТОП-10 – Кеи Нишикори.

Сеяные игроки: Нисикори (5), Куэвас (20), Феррер (25), Карреньо Буста (26), Рамос-Виньолас (30), Соуза (41), Фоньини (45), Лоренци(46)

* - позиция в рейтинге



Предыдущий финал: Доминик Тим – Николас Альмагро – 7:6(2), 3:6, 7:6(4)

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Расписание матчей игрового дня

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Memphis Open (Мемфис, США, хард, ATP – 250). Призовой фонд – $720 410.



Американский турнир пройдет без участия украинских теннисистов.

Сеяные игроки: Карлович (18), Изнер (23), Сэм Куэрри (27), Джонсон (31), Томич (33), Маннарино (56), Дарси (59), Лу (61)

* - позиция в рейтинге



Предыдущий финал: Кеи Нишикори – Тэйлор Фритц – 6:4, 6:4

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Расписание матчей игрового дня

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WTA

Qatar Total Open (Доха, Катар, хард, WTA Premier). Призовой фонд $776 000

Турнир в Дохе всегда был любим спортсменами, всегда являлся особенно представительским. В этот раз в Катаре выступит пять представительниц первой десятки мирового рейтинга, во главе с Анжелик Кербер, сложившей с себя полномочия первой ракетки мира.

В квалификации соревнований пытали счастья две Катерины, но обе не сумели преодолеть отборочный турнир.

Козлова проиграла в первом круге Екатерине Александровой из России, а Бондаренко во втором круге американке Кристине Макхейл.

Бондаренко еще попробует свои силы в парном разряде, где выступит с Еленой Весниной. Первые соперницы – Дабровски/Юрак. Также в паре сыграет и Ольга Савчук, которой компанию составит Ярослава Шведова. У них в соперницах Бабош/Касаткина.

Сеяные игроки: Кербер (2), Плишкова (3), Цибулкова (5), Радваньская (6), Мугуруса (7), Веснина (15), Бачински (16), Стрыцова (17)

* - позиция в рейтинге



Предыдущий финал: Карла Суарес Наварро – Елена Остапенко – 1:6, 6;4, 6:4

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Расписание матчей игрового дня

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