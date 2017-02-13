Украина в плей-офф Мировой группы и рекорд Виктора Эстрельи Бургоса

Завершилась шестая неделя теннистоного сезона. На минувшей неделе было разыграно три титула на турнирах ATP, а также поединке в Кубке Федерации у женщин.
ATP
ECUADOR OPEN. Победитель – Виктор Эстрелья Бургос. Парный разряд – Черетани/Освальд
Результаты турнира (PDF):
Одиночный р азряд
Парный разр яд
В далекий Эквадор из украинцев отправился только Александр Долгополов. Да и тот не снискал какого-либо успеха на не самом представительном турнире. Киевлянин, получивший пятый номер посева, проиграл уже в первом круге – американцу Раджиму Раму, который больше специализируется на матчах в парном разряде. Матч выдался затяжным, украинцу удалось выиграть первый сет, но довести дело до победы не вышло – 3:6, 7:6(4), 6:3 в пользу американца.
Победу на турнире праздновал доминиканец Виктор Эстрелья Бургос, переигравший в финале итальянца Паоло Лоренци. Стоит отметить, что доминиканец выиграл турнир в третий раз подряд, что стало уникальным достижением, ранее ни один теннисист не выигрывал турнир трижды подряд.
GARANTI KOZA SOFIA OPEN. Победитель – Григор Димитров. Парный разряд – Троицки/Жимонжич
Результаты турнира (PDF):
Одиночный разр яд
Парный ра зряд
Турнир в болгарской столице обошелся без представительства украинских теннисистов. Победу, как и полагает, добыл хозяин кортов и главная звезда Болгарии Григор Димитров.
Димитров в финале соревнований обыграл вторую ракетку турнира Давида Гоффена из Бельгии – 7:5, 6:4.
OPEN SUD DE FRANCE. Победитель – Александр Зверев. Парный разряд – А. Зверев/М. Зверев
Результаты турнира (PDF):
Одиночный раз ряд
Парный р азряд
В Монпелье выступал Илья Марченко, дончанину удалось выиграть лишь один матч. На старте соревнований Марченко одолел обладателя «вайлд-кард» Кантена Халиса – 6:4, 6:4.
Во втором раунде украинец уступил французу Кенни Де Шипперу – 6:7(9), 6:7(2).
В целом, на турнире получился бенефис Александра Зверева, который завоевал по трофею в одиночном и парном разрядах. Причем, в финале «одиночки» был повержен Ришар Гаске.
Женщины
У женщин в минувший уик-энд прошли матчи Кубка Федерации – четыре поединка первого раунда первой Мировой группы, и четыре встречи во Второй Мировой группе.
Сборная Украины в Харькове одержала досрочную победу над Австралией, а в сумме матч завершился со счетом 3:1. Два очка добыла Элина Свитолина и очко Леся Цуренко. Австралийки же выиграли парный матч.
Что касается других результатов, то они выглядят следующим образом:
Первая Мировая группа
Чехия – Испания – 3:2
Германия – США – 0:4
Беларусь – Нидерланды – 4:1
Швейцария – Франция – 4:1
Вторая Мировая группа
Россия – Тайвань – 4:1
Румыния – Бельгия – 1:3
Словакия – Италия – 3:2
Во вторник в Лондоне состоится жеребьевка, после которой сборная Украины узнает имя соперника по матчу плей-офф Мировой группы.
Полуфинальные пары Мировой группы:
Чехия – США
Беларусь – Швейцария
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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