Украина в плей-офф Мировой группы и рекорд Виктора Эстрельи Бургоса

Завершилась шестая неделя теннистоного сезона. На минувшей неделе было разыграно три титула на турнирах ATP, а также поединке в Кубке Федерации у женщин.

ATP

ECUADOR OPEN. Победитель – Виктор Эстрелья Бургос. Парный разряд – Черетани/Освальд



Результаты турнира (PDF):

Одиночный р азряд

Парный разр яд

В далекий Эквадор из украинцев отправился только Александр Долгополов. Да и тот не снискал какого-либо успеха на не самом представительном турнире. Киевлянин, получивший пятый номер посева, проиграл уже в первом круге – американцу Раджиму Раму, который больше специализируется на матчах в парном разряде. Матч выдался затяжным, украинцу удалось выиграть первый сет, но довести дело до победы не вышло – 3:6, 7:6(4), 6:3 в пользу американца.

Победу на турнире праздновал доминиканец Виктор Эстрелья Бургос, переигравший в финале итальянца Паоло Лоренци. Стоит отметить, что доминиканец выиграл турнир в третий раз подряд, что стало уникальным достижением, ранее ни один теннисист не выигрывал турнир трижды подряд.

GARANTI KOZA SOFIA OPEN. Победитель – Григор Димитров. Парный разряд – Троицки/Жимонжич



Результаты турнира (PDF):

Одиночный разр яд

Парный ра зряд

Турнир в болгарской столице обошелся без представительства украинских теннисистов. Победу, как и полагает, добыл хозяин кортов и главная звезда Болгарии Григор Димитров.

Димитров в финале соревнований обыграл вторую ракетку турнира Давида Гоффена из Бельгии – 7:5, 6:4.

OPEN SUD DE FRANCE. Победитель – Александр Зверев. Парный разряд – А. Зверев/М. Зверев



Результаты турнира (PDF):

Одиночный раз ряд

Парный р азряд

В Монпелье выступал Илья Марченко, дончанину удалось выиграть лишь один матч. На старте соревнований Марченко одолел обладателя «вайлд-кард» Кантена Халиса – 6:4, 6:4.

Во втором раунде украинец уступил французу Кенни Де Шипперу – 6:7(9), 6:7(2).

В целом, на турнире получился бенефис Александра Зверева, который завоевал по трофею в одиночном и парном разрядах. Причем, в финале «одиночки» был повержен Ришар Гаске.

Женщины

У женщин в минувший уик-энд прошли матчи Кубка Федерации – четыре поединка первого раунда первой Мировой группы, и четыре встречи во Второй Мировой группе.

Сборная Украины в Харькове одержала досрочную победу над Австралией, а в сумме матч завершился со счетом 3:1. Два очка добыла Элина Свитолина и очко Леся Цуренко. Австралийки же выиграли парный матч.

Что касается других результатов, то они выглядят следующим образом:



Первая Мировая группа

Чехия – Испания – 3:2

Германия – США – 0:4

Беларусь – Нидерланды – 4:1

Швейцария – Франция – 4:1



Вторая Мировая группа

Россия – Тайвань – 4:1

Румыния – Бельгия – 1:3

Словакия – Италия – 3:2

Во вторник в Лондоне состоится жеребьевка, после которой сборная Украины узнает имя соперника по матчу плей-офф Мировой группы.

Полуфинальные пары Мировой группы:

Чехия – США

Беларусь – Швейцария