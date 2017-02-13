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Рейтинг WTA: Свитолина и Цуренко сохранили позиции

Катерина Козлова покинула ТОП-100

  • 13.02.2017 11:39
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kp.ua
© kp.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место в рейтинге WTA по итогам минувшей недели.

Позиция Леси Цуренко также не изменилась – 54-е место, Катерина Бондаренко поднялась на две строчки и занимает 80-ю позицию.

Катерина Козлова вылетела из первой сотни, потеряв сразу 17 строк – 116-е место.

Лидирует же в рейтинге Серена Уильямс, следом Анжелик Кербер и Каролина Плишкова.

Источник — Sport.ua

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