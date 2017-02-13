Рейтинг WTA: Свитолина и Цуренко сохранили позиции

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 13-е место в рейтинге WTA по итогам минувшей недели.
Позиция Леси Цуренко также не изменилась – 54-е место, Катерина Бондаренко поднялась на две строчки и занимает 80-ю позицию.
Катерина Козлова вылетела из первой сотни, потеряв сразу 17 строк – 116-е место.
Лидирует же в рейтинге Серена Уильямс, следом Анжелик Кербер и Каролина Плишкова.
Источник — Sport.ua
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