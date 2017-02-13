Рейтинг WTA: Свитолина и Цуренко сохранили позиции

Кроти забули, що УЕФА не ЧУ і такий варіант не пройде (так як Степаненко отримав цю жовту - ні в ...

----Классную подборку подбросил,первая вообще Супер.Значит штраф также обеспечен Тарасу.

хоть и обидно , но в принципе все по делу, это Тарасу не Украина, где в Шахетру отношение сверх л...

рефери не имеет права давать больше, на что заслужил игрок, для подобного рода дисквалификаций и ...

в таких випадках рефері має бути проінформований, бути в курсі, про стан карток, і загрозу дисква...

Степа не первый... и наверняка не последний,кто так поступил/поступит. Понятно что все это было с...

я вам открою страшную тайну..Суркис не входит в КДК УЕФА!!!!!!!!