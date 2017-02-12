Матч Кубка Федерации США – Германия, который проходил на Гавайах, ознаменовался грандиозным скандалом. Организаторы поединка допустили грубейшую ошибку и, вместо современного гимна Германии, прозвучал запрещенный гимн Третьего Рейха.

Немецкие теннисистки и болельщики пытались перекричать исполнителя, но он оказался не из робкого десятка и допел до конца.

«Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе. Я участвую в Кубке Федерации 13 лет, и этот инцидент – худшее, что случалось со мной», – заявила на послематчевой пресс-конференции Андреа Петкович.