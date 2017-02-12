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На теннисном матче США – Германия прозвучал гимн Третьего рейха

Организаторы совершили роковую ошибку

  • 12.02.2017 19:59
  • 1712 просмотров
  • 4 комментария
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twitter.com/fedcup
© twitter.com/fedcup

Матч Кубка Федерации США – Германия, который проходил на Гавайах, ознаменовался грандиозным скандалом. Организаторы поединка допустили грубейшую ошибку и, вместо современного гимна Германии, прозвучал запрещенный гимн Третьего Рейха.

Немецкие теннисистки и болельщики пытались перекричать исполнителя, но он оказался не из робкого десятка и допел до конца.

«Я считаю это верхом невежества, никогда не чувствовала такого неуважения к себе. Я участвую в Кубке Федерации 13 лет, и этот инцидент – худшее, что случалось со мной», – заявила на послематчевой пресс-конференции Андреа Петкович.

Источник — Associated Press

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Комментарии
    ptl9188
      ptl9188, 12.02.2017 20:23
    +3
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    vit-2
      vit-2, 12.02.2017 20:40
    -3
    А німці (спортсмени і деякі вболівальники) співали цей заборонений рейховий гімн, як ні в чому не бувало...
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    SandroKing
      SandroKing, 12.02.2017 20:49
    0
    Так чего ж ты его не остановила, а стояли подпевали? Зозуля нацист, а эти поют как ни в чем не бывало, еще и хлопают.
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    Ding01
    online
      Ding01, 12.02.2017 20:59
    0
    Внимание говорит Германия ! Зафиксировано массовое самоубийство болельщиков Баварии )))))
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