Кубок Федерации. Австралия добыла первое очко в парном поединке

Сборная Украины потерпела первое поражение в матчевом противостоянии первого круга во Второй Мировой группе Кубка Федерации со сборной Австралии.
В парном поединке украинки Надежда Киченок и Ольга Савчук уступили Эшли Барти и Кейси Дельакве в супер тай-брейке.
Надежда Киченок/Ольга Савчук (Украина) — Эшли Барти/Кейси Дельаква (Австралия) — 2:6, 6:2, 8:10
Напомним, это поражение уже никак не повлияет на итоговый результат, ведь общий счет противостояния все равно останется в пользу сборной Украины. Ранее Цуренко обыграла Гаврилову, Свитолина взяла верх над Барти, а потом и над Гавриловой.
Источник — Sport.ua
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