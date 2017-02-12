Кубок Федерации. Австралия добыла первое очко в парном поединке

На виселицу их на виселицу!!!!!!

Судячи з пропитоi харi цього сепарюги, у них там "прийом на грудь" 0,5 "Путiнки&qu...

Ахахааха.....

И почему я не удивлен?

коробка , до лысины дожил, а правил написания не выучил " на Украине" это где ?

Мне просто интересно, те самые три человека, которые поставили минус, не считают Зозулю футболист...