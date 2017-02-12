Элина СВИТОЛИНА: «Рада, что Украина победила»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над австралийкой Дарьей Гавриловой в поединке Кубка Федерации.

«Я старалась ограничить любые посторонние мысли, думать только о своей игре. Эмоции просто захлестывали, мне надо было их убирать и концентрироваться исключительно на своем теннисе. Рада, что Украина победила.

Было ли мне легче играть с Гавриловой, потому что это Кубок Федерации? Всегда складывается по-разному, но каждый матч на командном турнире - это что-то особенное. Тем более, когда ты играешь дома.

Я довольно своим теннисом, матч я провела стабильно, хотя начало было немножко неудачное, но дальше я смогла вернуться в игру. Вчера и сегодня в Харькове была просто невероятная поддержка, я уже и забыла, когда играла дома, какое это чувство, когда за тебя все болеют. Здорово, что столько людей приехали со всей Украины поддержать нас. Надеюсь, что наша игра мотивирует и детей, которые также пришли посмотреть на наше выступление. Мы хотели показать, особенно маленьким игрокам, что в Украине можно играть на мировом уровне», – отметила Свитолина.