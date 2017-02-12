Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла верх над австралийкой Дарьей Гавриловой и принесла сборной Украины третье очко в матчевом противостоянии первого круга во Второй Мировой группе Кубка Федерации со сборной Австралии.

Для победы над Гавриловой Свитолиной хватило двух сетов: 6/3, 6/2.

Таким образом, общий счет противостояния – 3:0 в пользу сборной Украины. Ранее Цуренко обыграла Гаврилову, Свитолина взяла верх над Барти.

Теперь сборная Украины сыграет в плей-офф Мировой группы. Украинские теннисистки в апреле поборются за право сыграть в топ-8 турнира в следующем сезоне.