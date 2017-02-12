Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла верх над австралийкой Дарьей Гавриловой и принесла сборной Украины третье очко в матчевом противостоянии первого круга во Второй Мировой группе Кубка Федерации со сборной Австралии.
Для победы над Гавриловой Свитолиной хватило двух сетов: 6/3, 6/2.
Таким образом, общий счет противостояния – 3:0 в пользу сборной Украины. Ранее Цуренко обыграла Гаврилову, Свитолина взяла верх над Барти.
Теперь сборная Украины сыграет в плей-офф Мировой группы. Украинские теннисистки в апреле поборются за право сыграть в топ-8 турнира в следующем сезоне.
Источник — Sport.ua
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Сьогодні без нервів. Чого не скажеш про Гаврилову...
Отдельно порадовали два разгрома хоть уже и австралийки, но по сути, лаптеногой перебежчицы Гавриловой.
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