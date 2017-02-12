Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Федерации. Свитолина приносит Украине победу над Австралией!

Украинская теннисистка не оставила шансов Дарье Гавриловой

  • 12.02.2017 13:33
  • 1194 просмотров
  • 4 комментария
Метки
twitter.com/FedCup
© twitter.com/FedCup

Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла верх над австралийкой Дарьей Гавриловой и принесла сборной Украины третье очко в матчевом противостоянии первого круга во Второй Мировой группе Кубка Федерации со сборной Австралии.

Для победы над Гавриловой Свитолиной хватило двух сетов: 6/3, 6/2.

Таким образом, общий счет противостояния – 3:0 в пользу сборной Украины. Ранее Цуренко обыграла Гаврилову, Свитолина взяла верх над Барти.

Теперь сборная Украины сыграет в плей-офф Мировой группы. Украинские теннисистки в апреле поборются за право сыграть в топ-8 турнира в следующем сезоне.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    qukazen
      qukazen, 12.02.2017 13:43
    +9
    Молодчинка!
    Сьогодні без нервів. Чого не скажеш про Гаврилову...
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 12.02.2017 13:53
    +8
    Розумниці наші, не залишили жодних шансів суперницям
    Ссылка
    Fallanger
    online
      Fallanger, 12.02.2017 13:56
    +1
    может кто в курсе, у Эллины до сих пор простуда? все время с салфеткой сидела
    Ссылка
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 12.02.2017 13:57
    +6
    Такую Элину, как сегодня, приятно видеть. Только первых 3-4 гейма на раскачку, а дальше - методичный вынос Гавриловой с корта. Абсолютно без вариантов. Ждем жеребьевки и надеемся на попадание в следующем году в Мировую группу.
    Отдельно порадовали два разгрома хоть уже и австралийки, но по сути, лаптеногой перебежчицы Гавриловой.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.