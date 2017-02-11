Элина СВИТОЛИНА: «После проигранного первого сета было тяжело»

Первая ракетка Украины на пресс-конференции поделилась эмоциями после победы над Эшли Барти — 4:6, 6:1, 6:2.

«На матч выходила в том же настроении, что и обычно. Конечно, присутствовали эмоции, так как было много своих болельщиков, которые создали особую атмосферу. Нельзя было быть спокойной в такой ситуации.

Эшли здорово начала, чего я и ожидала. Мне было сложно войти в игру, потому отдам должное сопернице. Но физически я была лучше готова. После проигранного первого сета было тяжело. Но я старалась порадовать болельщиков и выиграла. Мне очень нравится играть дома. Главное, чтобы эта игра приносила фанатам позитивные эмоции.

В третьем сете стала играть более раскованно. В момент, когда у меня ничего не получалось, старалась найти свою игру, удержать этот эмоциональный подъем.

«Гаврилова пожаловалась на неудобный корт? Вначале они рассказывали, что знают ключи против нас, а сейчас их уже что-то не устраивает. Я стараюсь об этом совершенно не думать. Меня это даже раздражает. Это непрофессионально.

Завтра я выйду на корт и буду выкладываться на 100%. Но в теннисе бывают моменты, которые ты не можешь контролировать. Посмотрим, как все сложится», - сказала Свитолина.