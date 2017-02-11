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Кубок Федерации. Свитолина выиграла второй матч для Украины

Украинка в трех сетах обыграла австралийку Эшли Барти

  • 11.02.2017 16:52
  • 1276 просмотров
  • 2 комментария
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btu.org.ua. Элина Свитолина
© btu.org.ua. Элина Свитолина

Во втором поединке Кубка Федерации Украина победила и повела в матче со счетом 2:0. В Харькове Элина Свитолина обыграла австралийку Эшли Барти, причем победа получилась волевой: 4:6, 6:1, 6:2. В первом матче дня, напомним, Леся Цуренко обыграла Дарью Гаврилову.

Таким образом, Украина ведет в матче против Австралии - 2:0.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 11.02.2017 16:57
    +2
    Валидольный матч получился. Молодец Элина, что смогла перестроиться и после неудачной игры вторым номером в первом сете, далее перейти к активным действиям и задавить своей мощью Барти. Завтра нужно выиграть одну из двух одиночек, и все будет в порядке.
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    ruslan17c
      ruslan17c, 11.02.2017 17:11
    +4
    Спочатку занадто впевненою і розслабленою вийшла на матч але потім просто знищила австралійку...але потрібно також віддати належне Барті! Дуже потужно грала в першому сеті...подача як в Серени була і майже кожен удар навиліт
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