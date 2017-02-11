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ВИДЕО ДНЯ. Невероятная игра канадского волейболиста 17:35 — demon831983 Парень крут ! Но интересна высота сетки, и все же блок ставят ребята...скажем не выше его как мин...

Динамо Киев - Хэбэй Чайна Фортун 17:29 — Darkness1984 Яремчук в основу..Парень, хоть и на сборах, не против сильных соперников, но уже трешку забил

Алавес - Барселона 17:28 — NATSGUL посмотрим как на игре у них отобразится такой перерыв