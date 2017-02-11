Во втором поединке Кубка Федерации Украина победила и повела в матче со счетом 2:0. В Харькове Элина Свитолина обыграла австралийку Эшли Барти, причем победа получилась волевой: 4:6, 6:1, 6:2. В первом матче дня, напомним, Леся Цуренко обыграла Дарью Гаврилову.
Таким образом, Украина ведет в матче против Австралии - 2:0.
Источник — Sport.ua
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