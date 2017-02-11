Леся ЦУРЕНКО: «Нашли слабое место Гавриловой»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над австралийкой Дарьей Гавриловой в первом поединке матча Кубка Федерации Украина – Австралия.
- Сегодня я не сильно волновалась, только к концу матча начала спешить, хотела быстрее выиграть. Тактически все сложилось отлично, второй сет даже лучше играла в плане тактики, хоть и начала с 0-2. Где мы с командой нашли ее слабое место, там оно и оказалось. Последний мяч я даже немного засомневалась, а на повторе был большой «аут «. Я так сильно нервничала, поэтому не знала, где упал мяч. И нужно сказать спасибо Даше, потому что она немного ошиблась в концовке, когда я очень волновалась. Атмосфера - супер, никогда такого не было. Я в шоке, очень-очень удивило и порадовало, как болеют сегодня. Единственное, я бы попросила чуть уважительнее относится к Даше, все-таки она понимает, что говорят. Было видно, что хотели сбить ей игру... Но в любом случае, всем зрителям спасибо за поддержку.
Источник — Большой теннис Украины
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