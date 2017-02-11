Леся Цуренко принесла победу сборной Украины в первом поединке матча Кубка Федерации против Австралии, который проходит в Харькове.
В дебютной игре Цуренко в двух сетах обыграла Дарью Гаврилову: 6/2, 6/3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Во втором поединке игрового дня встретятся Элина Свитолина и Эшли Барти.
Источник — Sport.ua
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