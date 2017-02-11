Нормальная форма. Нельзя сказать шо шедевр, но и шо плохо, тоже не скажешь. Теперь очередь за игр...

Шо, правда глаза колет. Ты факты оспорь и ЖКХ не забывай вовремя оплачивать. И почему не в АТУ, д...

Троляка уже и до футбола добрался,иди мозг фекалиями от киселя пополни!!!

В Государственную думу РФ по итогам выборов попали десять человек с судимостью, так что вы там у ...

Вопрос всего лишь за малым - а хотят ли европецы такое счастье.

ватный курятник снова тут ноет..... ну ничего им не впервой лицом, в ту субстанцию из которой они...

Ну а почему бы и нет? Если народ дураки и верят всему попало!

Здоровая реакция здорового общества. Вот почему я хочу жить с Европой, а не с рашей.