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Кубок Федерации. Цуренко принесла первое очко сборной Украины

Украинская теннисистка взяла верх над австралийкой Дарьей Гавриловой

  • 11.02.2017 14:36
  • 594 просмотров
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btu.org.ua
© btu.org.ua

Леся Цуренко принесла победу сборной Украины в первом поединке матча Кубка Федерации против Австралии, который проходит в Харькове.

В дебютной игре Цуренко в двух сетах обыграла Дарью Гаврилову: 6/2, 6/3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Во втором поединке игрового дня встретятся Элина Свитолина и Эшли Барти.

Источник — Sport.ua

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