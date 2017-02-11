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Кубок Федерации. Украина - Австралия. Анонс

Большой теннисный уик-энд в Харькове

  • 11.02.2017 09:15
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facebook.com/UKRtennis
© facebook.com/UKRtennis

В ближайшие дни в Харькове будет настоящий теннисный бум – сборная Украины принимает команду Австралии в рамках поединка Второй мировой группы Кубка Федерации.

Команды трижды встречались в рамках Кубка Федерации и украинская сборная лидирует по личным встречам 2:1. Последний раз поединок состоялся в 2011-м году, тогда наша команда одержала волевую победу 3:2. Ольга Савчук и Леся Цуренко тогда сыграли все матчи против Ярмилы Вульф и Анастасии Родионовой, судьба дуэли была решена в парном поединке.

В этот раз в составе сборной Австралии Дарья Гаврилова, Эшли Барти, Арина Родионова, Кейси Дэльаква. Отметим отсутствие австралийского ветерана Саманты Стосур. У нас выступают Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ольга Савчук и Надежда Киченок.

Дарья Гаврилова – натурализированный игрок, выступавший ранее под российским флагом. Сейчас 26-я в мировом рейтинге, хорошо знакома лидерам украинской команды.

Леся Цуренко с Гавриловой встречалась трижды, все матчи выиграла. Но все эти поединки были более двух лет назад, когда австралийка только-только вернулась на корт после тяжелой травмы, которая выбила ее из строя на год.

А вот Элине Свитолиной непросто даются поединки с Гавриловой – 2:2 по личным встречам.

Эшли Барти – темная лошадка австралийской команды. Барти достигла определенного пика карьеры еще в 2013-м году, в возрасте 16-ти лет. 12-е место в парном разряде и 139-е в одиночном – довольно неплохой результат для юной теннисистки. После этого Барти решила сменить профессию и ушла в… крикет, став членом национальной команды! Вернулась в теннис Барти только в прошлом сезоне, но уже сейчас она занимает 156-е место в мировом рейтинге! Талант огромен и он только-только начинается раскрываться во второй раз, поэтому с ней нужно быть очень осторожной.

Кейси Дельаква – типичный парник, которая и будет играть только парную встречу в паре с Барти. На Australian Open пара Дельаква/Барти дошла до четвертьфинала, проиграв по пути первой команде турнира.

Арина Родионова, еще одна экс-россиянка, приехала в Харьков резервисткой и вряд ли ей доверят играть решающие поединки. Но, тем не менее, Родионова хорошо знакома и Лесе, и Элине.

Расписание и жеребьевка

Первый игровой день, в субботу, начнется в 13:00 и будет включать в себя два матча одиночного разряда. После жеребьевки состав поединков выглядит так.
Леся Цуренко – Дарья Гаврилова
Элина Свитолина – Эшли Барти

В воскресенье соревнования начнутся на час раньше, с 12-ти:
Элина Свитолина – Дарья Гаврилова
Леся Цуренко – Эшли Барти
Н. Киченок/Савчук – Барти/Дельаква

Напомним, что капитаны могут вносить изменение в список участников поединков за час до его начала.

ТВ-трансляция

На ТВ и в Интернете матч будет показан на телеканале Xsport.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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