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Кубок Федерации. Первыми на корт выйдут Цуренко и Гаврилова

Состоялась жеребьевка харьковского противостояния

  • 10.02.2017 14:51
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btu.org.ua. Леся Цуренко
© btu.org.ua. Леся Цуренко

В Харькове состоялась церемония жеребьевки предстоящего противостояния между сборными Украины и Австралии в рамках Мировой группы II Кубка Федерации.

Матч 1: Леся Цуренко (Украина, 54) – Дарья Гаврилова (Австралия, 26);

Матч 2: Элина Свитолина (Украина, 13) – Эшли Барти (Австралия, 156);

Матч 3: Элина Свитолина (Украина, 13) – Дарья Гаврилова (Австралия, 26);

Матч 4: Леся Цуренко (Украина, 54) – Эшли Барти (Австралия, 156);

Матч 5: Ольга Савчук / Надежда Киченок (Украина) – Кейси Деллакуа / Эшли Барти (Австралия).

Поединки состоятся 11-12 февраля.

Источник — Sport.ua

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