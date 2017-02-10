Кубок Федерации. Первыми на корт выйдут Цуренко и Гаврилова

В Харькове состоялась церемония жеребьевки предстоящего противостояния между сборными Украины и Австралии в рамках Мировой группы II Кубка Федерации.
Матч 1: Леся Цуренко (Украина, 54) – Дарья Гаврилова (Австралия, 26);
Матч 2: Элина Свитолина (Украина, 13) – Эшли Барти (Австралия, 156);
Матч 3: Элина Свитолина (Украина, 13) – Дарья Гаврилова (Австралия, 26);
Матч 4: Леся Цуренко (Украина, 54) – Эшли Барти (Австралия, 156);
Матч 5: Ольга Савчук / Надежда Киченок (Украина) – Кейси Деллакуа / Эшли Барти (Австралия).
Поединки состоятся 11-12 февраля.
Источник — Sport.ua
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