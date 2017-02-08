92-летний украинский теннисист сыграл вничью со Свитолиной

8 февраля в Дворце спорта «Локомотив» прошел товарищеский матч между лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной и 92-летним харьковчанином Леонидом Станиславским. Судьей поединка стал меценат и спонсор 13-й ракетки мира Юрий Сапронов.

Леонид Станиславский известен как самый возрастной теннисист не только нашей страны, но и всей Европы. Этим видом спорта он занимается с 1958 года. Тем не менее, по словам самого ветерана, возраст не мешает ему трижды в неделю выходить на корт и даже проводить короткие матчи с профессионалами.

«Для меня победа уже в том, что я сыграл с суперзвездой, с лучшей теннисисткой из нашей страны. Я понимаю, что мой уровень довольно любительский, поэтому просто интересно и приятно встречаться с такими игроками», - рассказал Леонид Станиславский.

Сама же Элина Свитолина отметила, что главное в этом матче не результат, а порция позитива и жизнелюбия, которую она и окружающие получают от возрастного спортсмена. Теннисистка также рассказала о ближайшем матче Кубка Конфедераций между сборными Украины и Австралии.

«Эшли Барти намного лучше провела начало года, чем Стосур (сильнейшая теннисистка Австралии, не будет участвовать - прим. ред.), Гаврилова сильно сыграла в последнее время. Очень сильная и подготовленная команда. Но мы будем бороться и приложим все силы, чтобы победить», - отметила Свитолина.

По словам Юрия Сапронова, после Элины Свитолиной харьковчанин планирует сыграть с 18-кратным победителем турниров Большого шлема Роджером Федерером.

«Роджер Федерер уже дал свое согласие на мини-сет. Даже удивился - «а что, в таком возрасте еще и играют?». Матч пройдет перед Уимблдоном, в конце третьей - начале четвертой недели июня», - сообщил меценат.