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Рафаэль НАДАЛЬ: «Я хотел бы стать президентом Реала»

Испанский теннисист не прочь стать боссом футбольного клуба, за который болеет

  • 08.02.2017 16:57
  • 202 просмотров
  • 1 комментария
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sportsnewsonline.in. Рафаэль Надаль и Флорентино Перес
© sportsnewsonline.in. Рафаэль Надаль и Флорентино Перес

14-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль давно болеет за мадридский «Реал». Рафа частенько посещает домашние поединки любимой команды, и его появление на трибунах «Сантьяго Бернабеу» неизменно сопровождается овациями болельщиков «сливочных». Кроме того, он является другом нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.

Общаясь с журналистами, теннисист заявил, что не прочь стать президентом клуба:

- Конечно, я хотел бы стать президентом «Реала». Никогда не знаешь, что случится в будущем. Впрочем, у нас сейчас есть хороший президент, и я не думаю, что «Реал» будет нуждаться во мне в ближайшее время. 

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 08.02.2017 17:14
    0
    навіть подумати не міг, що він вболівальник реала, а не барси, в якій грав його дядько. цікаво ))
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