Рафаэль НАДАЛЬ: «Я хотел бы стать президентом Реала»

14-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль давно болеет за мадридский «Реал». Рафа частенько посещает домашние поединки любимой команды, и его появление на трибунах «Сантьяго Бернабеу» неизменно сопровождается овациями болельщиков «сливочных». Кроме того, он является другом нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.

Общаясь с журналистами, теннисист заявил, что не прочь стать президентом клуба:



- Конечно, я хотел бы стать президентом «Реала». Никогда не знаешь, что случится в будущем. Впрочем, у нас сейчас есть хороший президент, и я не думаю, что «Реал» будет нуждаться во мне в ближайшее время.