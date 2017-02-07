Юрий САПРОНОВ: «В сборной Австралии опасаюсь Эш Барти»

По словам Сапронова, капитан сборной Австралии Алиша Молик готовит кадровый сюрприз.

«Когда в заявке сборной Австралии на матч с Украиной не оказалось 1 номера Австралии Саманты Стосур многие, даже эксперты, успокоились. Я задумался. Ничего не делается просто так. Шансов у возрастной Саманты против Элины Свитолиной мало. И против Леси Цуренко мало. Теперь я крепко опасаюсь темную лошадку.

Я опасаюсь не 1 номера Дашу Гаврилову, я опасаюсь Эш Барти , и уверен что вторым номером Алиша Молик поставит именно ее , то есть играть одиночки. Минимум во второй день. Сейчас она 156.

Но она игрок 50 мира уже сегодня, по игре. Я ее боюсь. И не дай Бог , чтобы пятый (парный) матч был решающим. Эш в паре с Кейси Дельаква очень сильны», - написал Сапронов в Facebook.

Поединок Кубка Федераций Украина – Австралия состоится в Харькове 11-12 февраля в СК «Локомотив».