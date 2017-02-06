Кубок Федерации. Сборная Австралии осваивается в Харькове

Сырная нарезка с трюфельным медом, салат с осьминогом, спагетти Болоньезе и… украинский борщ. Австралийские теннисистки, которые приехали в Харьков на Кубок Федерации, буквально в восторге от всего, что попробовали в ресторане Lobby Lounge.

Более того, игроки и тренеры сборной настолько благодарные гости, что на провокационные вопросы типа «что вам не нравится в Украине, в Харькове, в Супериор?» искренне пожимают плечами: «Здесь всё прекрасно!»

Даша Гаврилова, бывшая россиянка, теперь гражданка Австралии говорит: «Девчонкам очень нравится снег, но им немного холодно и они пока не понимают, как правильно одеться». Самая младшая теннисистка сборной двадцатилетняя Эшли Барти сегодня поехала на тренировку в шортах. «Не перестроилась», - объясняет Даша. В Харькове сегодня днем прохладно – 10, в Мельбурне +28.

Украинская сборная приезжает в Супериор сегодня вечером.



Пятизвездочный Superior Hotel – официальный отель Fed Cup Украина – Австралия. Матч пройдет в Харькове 11-12 февраля. В отеле будут жить обе сборные, а также представители ITF.













