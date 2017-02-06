САПРОНОВ: «Впервые в Украине будет использована технология Hawk Eye»

Член Национального олимпийского комитета Украины и известный любитель тенниса Юрий Сапронов рассказал, как харьковский дворец спорта «Локомотив» готовят к проведению матча Кубка Федерации Украина – Австралия, который состоится 11-12 февраля.

«6 часов работы ночью команды ФТУ в Харьковском Локомотиве, и корт к матчу Кубка Федерации Украина – Австралия готов.

Ещё одна технология будет использована впервые в Украине. Hawk Eye.

На харде игрок не имеет право показать судье след от мяча и оспорить аут или попадание. Технология ястребиный глаз дает это право. 10 видеокамер обеспечивают систему захвата движения мяча. На основе трекинга и принципа триангуляции система определяет координаты мяча и строит серию точек в трехмерных координатах.

Но главное это кайф для зрителей, которые вместе с игроком переживают показ следа от мяча на больших экранах. Зрители в «Локомотиве» это увидят.

Приходите поддержать сборную Украины!», – написал Сапронов на своей странице в социальной сети Facebook.