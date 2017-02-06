«Теннисистки уровня Костюк тратят от 60 до 70 тыс. долларов в год»

Відомий тенісний менеджер Всеволод Кевліч озвучив витрати спортсменок рівня Марти Костюк, яка, нагадаємо, сенсаційно тріумфувала на Відкритій першості Австралії серед юніорок.

«До десяти років витрати невеликі. Навіть пересічна українська сім’я може дозволити собі оплатити тренування. А великий стрибок витрат настає у 12-річному віці, адже на підготовку треба витрачати від 20 до 30 тисяч доларів на рік. Нині тенісистки рівня і віку Марти Костюк тратять від 60 до 70 тисяч доларів на рік, а взамін нічого не отримують, адже на юніорських турнірах немає призових фондів. Звісно, такими талантами опікуються спонсори. Знаю, що Марта Костюк уклала угоду з агентством Івана Любічіча, легендарного в минулому хорватського тенісистка, екс-третьої ракетки світу. Тому в неї все гаразд», - сказав Кевліч.