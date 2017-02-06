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Канадца Шаповалова дисквалифицировали за попадание мячом в судью

Инцидент случился во время матча Кубка Дэвиса

  • 06.02.2017 08:34
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montrealgazette.com. Денис Шаповалов
© montrealgazette.com. Денис Шаповалов

Канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован в матче Кубка Дэвиса за попадание мячом в лицо арбитра встречи.

В третьем сете решающего матча против британца Кайла Эдмунда 17-летний Шаповалов после проигранного гейма на своей подаче от досады случайно отправил мяч в лицо судьи матча. После этого эпизода канадцу присудили техническое поражение, а сборная Великобритании вышла в 1/4 финала турнира по итогам четырех встреч.

Сам Шаповалов раскаялся в содеянном и попросил прощения за свой поступок. «Мне ужасно стыдно, я чувствую себя ужасно, так как подвел команду. Это было недопустимо», - сказал теннисист.

Источник — ТАСС

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