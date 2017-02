Канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован в матче Кубка Дэвиса за попадание мячом в лицо арбитра встречи.

В третьем сете решающего матча против британца Кайла Эдмунда 17-летний Шаповалов после проигранного гейма на своей подаче от досады случайно отправил мяч в лицо судьи матча. После этого эпизода канадцу присудили техническое поражение, а сборная Великобритании вышла в 1/4 финала турнира по итогам четырех встреч.

Сам Шаповалов раскаялся в содеянном и попросил прощения за свой поступок. «Мне ужасно стыдно, я чувствую себя ужасно, так как подвел команду. Это было недопустимо», - сказал теннисист.

The moment @denis_shapo hit the chair umpire in the face, resulting in a default and Win for Great Britain. I'm in shock. #DavisCup pic.twitter.com/8nawleuac7