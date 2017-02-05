Кубок Дэвиса. Португалия вышла на Украину

Последние комментарии

Элина Свитолина побеждает на турнире в Тайване! 12:06 — solova63 не поднимется. Пока во всяком случае. До 12 места (Квитова) около 400 очков! Нужна победа на КРУП...

Сельта - Реал Мадрид 12:02 — El Gato матч официально перенесён из за повреждения крыши стадиона Балаидос