Кубок Дэвиса. Португалия вышла на Украину

Стал известен соперник сборной Украины по второму раунду Кубка Дэвиса в Первой группе.
7-9 апреля украинцы сыграют на выезде с командой Португалии.
Португальцы в первом раунде разгромили команду Израиля – 3:0.
По личным встречам Украина ведет у Португалии 2:1.
В матче против Израиля за команду Португалии выступали Жоао Соуза (41-й номер рейтинга ATP), Гаштао Элиас (76-й), Педро Соуза (192-й) и Фредерико Силва (363).
Источник — Sport.ua
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