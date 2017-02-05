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Кубок Дэвиса. Португалия вышла на Украину

Украинцы отправятся в Португалию в апреле

  • 05.02.2017 11:55
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Кубок Дэвиса. Португалия вышла на Украину

Стал известен соперник сборной Украины по второму раунду Кубка Дэвиса в Первой группе.

7-9 апреля украинцы сыграют на выезде с командой Португалии.

Португальцы в первом раунде разгромили команду Израиля – 3:0.

По личным встречам Украина ведет у Португалии 2:1.

В матче против Израиля за команду Португалии выступали Жоао Соуза (41-й номер рейтинга ATP), Гаштао Элиас (76-й), Педро Соуза (192-й) и Фредерико Силва (363).

Источник — Sport.ua

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