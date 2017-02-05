Элина СВИТОЛИНА: «Зрители поддерживали меня, чтобы я играла еще лучше»

Элина Свитолина прокомментировала свою победу на турнире в Тайване.

- Это невероятно, я даже не думала, что буду выступать в финале, потому что у меня был очень тяжелый матч в 1/4. Меня радует то, как мне удалось сегодня сыграть. Я получила большое удовольствие от того, как здесь болеют на трибунах. Зрители поддерживали меня, чтобы я играла все лучше и лучше.



В первую очередь поздравляю Шуай и ее команду, для вас это была хорошая неделя. Спасибо всем болбоям и судьям за вашу работу, а также спонсорам и властям за организацию турнира на таком высоком уровне. Надеюсь, я вернусь сюда в следующем году, чтобы вновь получить удовольствие от этих соревнований.



Спасибо и моей команде, мы тяжело работали каждый день и, видимо, это того стоило (смеется). Большое спасибо всем, кто за меня болел. Во время моего четвертьфинала, когда я уступала в счете, вы меня подталкивали идти вперед. Поддержка для меня - это всегда нечто особенное. Надеюсь, в следующем году я вернусь сюда, чтобы защитить свой титул.



Для нашей теннисистки это пятый трофей на турнирах серии WTA International (Баку, 2013-2014; Марракеш-2015; Куала-Лумпур-2016).



Напомним, 11-12 февраля сборная Украины в составе Элины Свитолиной, Леси Цуренко, Ольги Савчук и Надежды Киченок встретится со сборной Австралии в Харькове в рамках матчевого противостояния в Кубке Федерации.