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Элина СВИТОЛИНА: «Зрители поддерживали меня, чтобы я играла еще лучше»

Первая ракетка Украины прокомментировала свою победу на турнире в Тайване

  • 05.02.2017 10:18
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wtatennis.com
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Элина Свитолина прокомментировала свою победу на турнире в Тайване.

- Это невероятно, я даже не думала, что буду выступать в финале, потому что у меня был очень тяжелый матч в 1/4. Меня радует то, как мне удалось сегодня сыграть. Я получила большое удовольствие от того, как здесь болеют на трибунах. Зрители поддерживали меня, чтобы я играла все лучше и лучше.

В первую очередь поздравляю Шуай и ее команду, для вас это была хорошая неделя. Спасибо всем болбоям и судьям за вашу работу, а также спонсорам и властям за организацию турнира на таком высоком уровне. Надеюсь, я вернусь сюда в следующем году, чтобы вновь получить удовольствие от этих соревнований.

Спасибо и моей команде, мы тяжело работали каждый день и, видимо, это того стоило (смеется). Большое спасибо всем, кто за меня болел. Во время моего четвертьфинала, когда я уступала в счете, вы меня подталкивали идти вперед. Поддержка для меня - это всегда нечто особенное. Надеюсь, в следующем году я вернусь сюда, чтобы защитить свой титул.

Для нашей теннисистки это пятый трофей на турнирах серии WTA International (Баку, 2013-2014; Марракеш-2015; Куала-Лумпур-2016).

Напомним, 11-12 февраля сборная Украины в составе Элины Свитолиной, Леси Цуренко, Ольги Савчук и Надежды Киченок встретится со сборной Австралии в Харькове в рамках матчевого противостояния в Кубке Федерации.

Источник — Большой теннис Украины

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