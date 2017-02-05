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Элина Свитолина побеждает на турнире в Тайване!

Украинка выиграла пятый титул в карьере

  • 05.02.2017 09:31
  • 983 просмотров
  • 5 комментария
Метки
wtatennis.com
© wtatennis.com

Элина Свитолина выигрывает свой первый титул в сезоне. Харьковчанка стала победительницей турнира WTA в Тайване.

В решающем поединке Свитолина довольно легко разобралась с 71-й ракеткой мира Шуай Пэн – 6:3, 6:2.

Для первой ракетки Украины это уже пятый титул в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Победа позволила Свитолиной закрепиться на 13-м месте мирового рейтинга.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    rbIKA4
      rbIKA4, 05.02.2017 09:34
    +2
    Молодчага!!! Давай Элинка пора уже в топ 10!
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 05.02.2017 09:38
    +1
    МОЛОДЧИНКА НАША!!!
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    steampower
      steampower, 05.02.2017 09:39
    0
    Турнир канеш не ахти какой, но все равно приятно. Эля умничка!
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    rulesfkp
      rulesfkp, 05.02.2017 09:43
    0
    Элинка красатулька наша
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    vit-2
    online
      vit-2, 05.02.2017 09:46
    0
    Є перемога!
    Еліна перемогла на класі: впевнено і спокійно, якщо не рахувати програні власні подачі на старті кожного з сетів (бажано такі подарунки не робити своїм суперницям, бо більш імениті такого не пробачають). Українка мала перевагу на подачі: вболівальники часто нарікають на її другу подачу, але в кореянки вона ще гірша, це справжня "цукерка" для Еліна, чим вона багато разів користувалася, виграючи очко зразу на прийомі. Та й перша подачі без варіантів (6 ейсів українки і жодного у Пенг), за результатами першого сету процент виграних очок на першій подачі у Світоліної - 100%, китаянки - менше 55%.

    В Еліни було мінімум помилок і загалом фінальна гра нашої першої ракетки мені сподобалася.

    П.С. Цікаво, наскільки підніметься Еліна в рейтингу? Чекаємо від українки в цьому сезоні якісного позитивного прориву в грі і ще багато нових, ще вагоміших перемог.
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