Элина Свитолина побеждает на турнире в Тайване!

Элина Свитолина выигрывает свой первый титул в сезоне. Харьковчанка стала победительницей турнира WTA в Тайване.
В решающем поединке Свитолина довольно легко разобралась с 71-й ракеткой мира Шуай Пэн – 6:3, 6:2.
Для первой ракетки Украины это уже пятый титул в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.
Победа позволила Свитолиной закрепиться на 13-м месте мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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Еліна перемогла на класі: впевнено і спокійно, якщо не рахувати програні власні подачі на старті кожного з сетів (бажано такі подарунки не робити своїм суперницям, бо більш імениті такого не пробачають). Українка мала перевагу на подачі: вболівальники часто нарікають на її другу подачу, але в кореянки вона ще гірша, це справжня "цукерка" для Еліна, чим вона багато разів користувалася, виграючи очко зразу на прийомі. Та й перша подачі без варіантів (6 ейсів українки і жодного у Пенг), за результатами першого сету процент виграних очок на першій подачі у Світоліної - 100%, китаянки - менше 55%.
В Еліни було мінімум помилок і загалом фінальна гра нашої першої ракетки мені сподобалася.
П.С. Цікаво, наскільки підніметься Еліна в рейтингу? Чекаємо від українки в цьому сезоні якісного позитивного прориву в грі і ще багато нових, ще вагоміших перемог.
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