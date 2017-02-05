Элина Свитолина побеждает на турнире в Тайване!

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Польский чемпионат сильнее украинского»- Якби в тебе було прізвище Хомченк...

Мне сказали юристы, что я должен ответить в понедельник. Що не зрозуміло???

Узбагойзя, пуздь пишет... поржем

Надо играть и доказывать наперекор судьбе!!!ОН СЛАБАК И ПРИКРОЕТСЯ СЕМЬЕЙ!!!Семью в Киев 'а сам п...

Пока игроки типа Зозули будут приглашаться в сборную Украины, нашей команде не на что надеяться...

Правильно ти себе назвав. Лише 21 - малувато.

Улыбнуло "... дедективную историю" Хотя может нос заложен... тогда дада было нап...