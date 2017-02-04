Илья Марченко выступит на турнире в Монпелье

В первом круге турнира «Oped Sud de France» украинец выйдет на корт против обладателя «wild card» Квентина Халиса. 20-летний француз занимает 170-е место в рейтинге АТР (наш теннисист находится на 93-й строчке). Для соперников это будет первый очный поединок.

В текущем сезоне Марченко стартовал на соревнованиях в Дохе (проиграл в первом круге Иво Карловичу), в первом раунде квалификации в Сиднее уступил Кристоферу О'Коннеллу, а на Открытом чемпионате Австралии зачехлил ракетку после поражения от лидера АТР Энди Маррея.

Квентин Халис в 2017-м году выиграл два поединка на «челленджерах», а в стартовом матче Australian Open в четырех сетах проиграл 32-й ракетке мира Сэму Куэрри.

Топ-сеяные на турнире в Монпелье: Марин Чилич (1), Ришар Гаске (3), Миша Зверев (6), Фелисиано Лопес (5), Марсель Гранольерс (7), Александр Зверев (4), Фернандо Вердаско (8), Жо-Вилфрид Цонга (2).