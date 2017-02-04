Элина Свитолина вышла в финал турнира в Тайбэе

А шо він то сказати намагався......ато набір слів якийсь

А ты Витя кто? Кто придумал что ты эксперт..? ) И за это тебе ещё и платит).Что-то там не так как...

Зозуля в первую очередь гражданин и только во вторую футболист. А Леоненко как был засранцем так ...

леон всё по делу сказал