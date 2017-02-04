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Элина Свитолина вышла в финал турнира в Тайбэе

Украинская теннисистка победила Мэнди Минеллу из Люксембурга

  • 04.02.2017 12:30
  • 167 просмотров
  • 1 комментария
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brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина
© brisbaneinternational.com.au. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA в тайваньском Тайбэе.

В полуфинале спортсменка в двух сетах взяла верх над Мэнди Минеллой из Люксембурга: 6/3, 6/2.

В финале Свитолина встретится с 31-летней китаянкой Пэн Шуай. Это будет первый финал турнира WTA для Элины в текущем сезоне.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Fallanger
    online
      Fallanger, 04.02.2017 12:48
    +1
    молодец, сегодня отлично выглядела на корте
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