Элина Свитолина вышла в финал турнира в Тайбэе

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA в тайваньском Тайбэе.
В полуфинале спортсменка в двух сетах взяла верх над Мэнди Минеллой из Люксембурга: 6/3, 6/2.
В финале Свитолина встретится с 31-летней китаянкой Пэн Шуай. Это будет первый финал турнира WTA для Элины в текущем сезоне.
Источник — Sport.ua
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