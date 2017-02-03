Последние комментарии

Тайвань. Свитолина вышла в полуфинал 13:53 — vit-2 Занадто складно далась ця перемога Еліні: матч виграний у трьох сетах. Суперниця Світоліноі мала ... 13:48 — meinetwegen Не дуже оптимістичний результат як для гри з 188 ракеткою. При 3 чи 4 матчболах у суперниці і ста...

17-летний вундеркинд близок к переходу в Шахтер 13:44 — Володимир Ляшенко Тут один диркофан писав про Альенде всякi негарнi речi - мовляв, вiн i нетехнiчний, i сирий, i те...

Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Лучкевичу следовало переходить в Динамо» 13:38 — kylt_lichnosti Ага, ага - еще недавно это был "хороший старт". А теперь - нам и тут не плохо ну-ну