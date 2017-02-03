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Тайвань. Свитолина вышла в полуфинал

Украинка в тяжелом матче прошла Онс Жабер

  • 03.02.2017 13:33
  • 303 просмотров
  • 2 комментария
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Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Тайване. Украинка в упорном матче одолела представительницу Туниса Онс Жабер.

Казалось бы, харьковчанка не испытает проблем в матче с победительницей квалификации, тем более и первая партия завершилась со счетом 6:1 в пользу Элины. Но дальше выиграла Жабер 6:3, а в третьей партии соперницы добрались до тай-брейка, где Свитолина была сильнее 7:6.

Соперницей украинки по полуфиналу станет победительница матча Минелла – Жу.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    meinetwegen
    online
      meinetwegen, 03.02.2017 13:48
    0
    Не дуже оптимістичний результат як для гри з 188 ракеткою. При 3 чи 4 матчболах у суперниці і стабільному зливі своєї подачі Світоліною .

    Молодець, що виборола перемогу, але якось сумно.
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    vit-2
    online
      vit-2, 03.02.2017 13:53
    0
    Занадто складно далась ця перемога Еліні: матч виграний у трьох сетах. Суперниця Світоліноі мала 4 матчболи за рахунку 4-5 у третьому сеті на подачі украінки, добре хоч тунісці не вистачило досвіду довести матч до своєі перемоги.

    Легка перемога в першому сеті 6-1, можливо, занадто розслабили украінку, хоч в тенісі частенько суперниця легко віддає сет, у якому поступається, щоб нав'язати боротьбу в наступному сеті. Треба настроюватись і вигравати 7-ий гейм у сеті, щоб не мати таких проблем.

    Негатив писати не хочеться, а позитиву щось не проглядається...
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