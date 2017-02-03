Тайвань. Свитолина вышла в полуфинал

Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Тайване. Украинка в упорном матче одолела представительницу Туниса Онс Жабер.
Казалось бы, харьковчанка не испытает проблем в матче с победительницей квалификации, тем более и первая партия завершилась со счетом 6:1 в пользу Элины. Но дальше выиграла Жабер 6:3, а в третьей партии соперницы добрались до тай-брейка, где Свитолина была сильнее 7:6.
Соперницей украинки по полуфиналу станет победительница матча Минелла – Жу.
Источник — Sport.ua
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Молодець, що виборола перемогу, але якось сумно.
Легка перемога в першому сеті 6-1, можливо, занадто розслабили украінку, хоч в тенісі частенько суперниця легко віддає сет, у якому поступається, щоб нав'язати боротьбу в наступному сеті. Треба настроюватись і вигравати 7-ий гейм у сеті, щоб не мати таких проблем.
Негатив писати не хочеться, а позитиву щось не проглядається...
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