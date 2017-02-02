Талына КОСТЮК: «Когда Марта сломала чужую ракетку, я её отлупила»

Мама и тренер юной чемпионки Australian Open рассказала о детстве своей дочери, о том, как она начала играть в теннис, а также о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться на пути к поставленным целям.

С самого детства она везде хотела быть первой. Моя вторая дочь старше её на шесть лет, и Марта всегда хотела всё делать лучше неё. Отец мне говорил, что нужно брать её в коляске с собой на стенку, и самой бить мяч, чтобы она видела как это происходит. Может, это и сыграло положительную роль в её жизни.

Как сейчас помню, когда Марта ходила в детский сад, я брала её с собой на корты, начала ей бросать мячи, а она бьёт мимо, а потом сказала: «Мама, ты плохо бросаешь! Я умею это делать! Я не буду бить!». Я оставила её в покое, а через полгода вместе с подругами, у которых были дети такого же возраста, решили создать группу, Марте тогда было четыре года. Она сразу начала попадать по мячу, она сразу стала самой лучшей в этой группе. Затем она решила, если будет заниматься теннисом, то только с мамой. Мне пришлось её брать с собой на тренировки с любителями, и я ставила её у стенки и она по два-три часа била мяч.

Моя старшая дочь двигалась не очень хорошо, и мне посоветовали отправить её заниматься на акробатику. После этого я спросила у тренера, есть ли группа для маленьких. Осенью я записала Марту на секцию, а няня три раза в неделю водила её заниматься. Буквально через три или четыре месяца тренер сказала, что Марта очень способная, и ей надо ходить на тренировки каждый день. Занималась она где-то до десяти лет, даже выполнила норматив мастера спорта.

В пять лет она сыграла свой первый турнир, когда остальным детям было по шесть лет. Потом Марта начала играть со старшими детьми, которые, конечно, были физически сильнее. Она проигрывала, но поскольку проигрывать она не умела, она кидала ракетку и начинала плакать. Поэтому до девяти лет мы не выступали на турнирах. Она играла только с теми, у кого она могла выиграть.

Характер в детстве был у неё очень сложным. Многие говорили мне, чтобы я выгоняла её с тренировок, подумала о её поведении, так как она кричала, ломала не только свои ракетки, но и чужие. В лет девять, когда она сломала чужую ракетку, я её хорошо отлупила. А на следующий день повторилось то же самое. После этого я просто перестала обращать внимание и смирилась с этим.

В десять лет, когда Марта начала хорошо играть на турнирах, я занималась с одним любителем Александром Деркачом. Я попросила у него денег для Марты, которая с ним тоже тренировалась. Он дал мне деньги, которые я растянула на три года. Я смогла пригласить Кривошеева Олег Игоревича в качестве тренера, мы смогли ездить на хорошие турниры, где были все дети, потому что просто зарабатывать очки нет смысла.

После того как эти деньги закончились, один теннисный тренер Глеб Яковлев сказал нам, что нам нужно ехать в Штаты, так как здесь нечего делать. Я сказала, что у меня нет таких денег, но буквально через три недели он собрал необходимую для этого сумму, мы заявились на турниры, и Марта победила на Orange Bowl и Eddie Herr.

Казалось, что после этого появятся спонсоры, но ничего не произошло. Конечно, поступали некоторые менеджерские предложения, но они были не такими, чтобы можно было отдавать свою дочь. Я обратилась к президенту Федерации тенниса Украины Сергею Лагуру, назвала ему определённую сумму денег для того, чтобы мы смогли ездить на турниры.

В Тарбе мы встретили Сергея Бубку-младшего, который через месяц познакомил нас с Любичичем, и в июне мы подписали с ним контракт. Так что в этот период времени очень помогла Федерация, а осенью, когда мы узнали, что попадаем на турнир Большого Шлема, я снова обратилась к Сергею Николаевичу. Он сказал, что купит билеты и выделит деньги на питание и проживание.

- Победа Марты стала настоящей сенсацией, потому что это был ее дебютный Шлем в принципе. Какие у вас остались впечатления от турнира, его организации, атмосферы в Австралии?

- У меня остались очень хорошие впечатления, потому что у нас была хорошая аккредитация. Есть юниорская аккредитация, а есть взрослая. Юниорская, например, позволяет питаться только в определённое время, есть места, куда ты можешь ходить, а куда - нет. Мне было очень жаль этих юниоров и их тренеров.

А нам помогли в начале Долгополов и Люда Киченок, Марте хорошую аккредитацию сделал Любичич, что она могла везде находиться. Если у тебя хорошая аккредитация, то организация кажется просто прекрасной - можешь и машину заказать, и с питанием нет проблем, а плюс мы еще и выиграли, поэтому впечатления просто замечательные.

- Вы - тренер Марты. На ваш взгляд, какие у Марты сильные стороны и над чем ей еще нужно работать?

- Мне нравится ее стиль, агрессивный, при котором она не боится идти в атаку. Если глянуть на статистику ее матчей, там есть выходы к сетке. Мы смотрели четвертьфинал, там были две девочки хорошего уровня, у них было ноль выходов к сетке, а вот у Марты их постоянно больше двадцати. А если при этом она еще и выигрывает, то это прекрасно. Вот именно это я отмечу. А работать ей нужно над подачей в первую очередь, еще над резанными, укороченными. Сейчас будет грунтовый сезон, ты должен больше держать мяч в игре, больше бегать, в игре должно быть больше разнообразных элементов.