Тайвань. Свитолина вышла в четвертьфинал

Элина Свитолина победила во втором матче на 250-тысячнике в Тайбэе. Напомним, украинская теннисистка посеяна на турнире под 1 номером.
Матч с чешкой Луцией Градецкой продолжался почти 2 часа и закончился победой Свитолины в 2 сетах: 6:4, 7:5.
В четвертьфинале украинка встретится с туниской Онс Жабер.
Источник — Sport.ua
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