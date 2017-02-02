Тайвань. Свитолина вышла в четвертьфинал

Элина Свитолина победила во втором матче на 250-тысячнике в Тайбэе. Напомним, украинская теннисистка посеяна на турнире под 1 номером.

Матч с чешкой Луцией Градецкой продолжался почти 2 часа и закончился победой Свитолины в 2 сетах: 6:4, 7:5.

В четвертьфинале украинка встретится с туниской Онс Жабер.