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Тайвань. Свитолина вышла в четвертьфинал

Первая ракетка Украины в двух сетах обыграла Луцию Градецкую из Чехии

  • 02.02.2017 10:40
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twitter.com. Элина Свитолина,
© twitter.com. Элина Свитолина,

Элина Свитолина победила во втором матче на 250-тысячнике в Тайбэе. Напомним, украинская теннисистка посеяна на турнире под 1 номером.

Матч с чешкой Луцией Градецкой продолжался почти 2 часа и закончился победой Свитолины в 2 сетах: 6:4, 7:5.

В четвертьфинале украинка встретится с туниской Онс Жабер.

Источник — Sport.ua

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