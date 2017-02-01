Свитолина, Цуренко, Савчук и Киченок сыграют против сборной Австралии

Стали известны предварительные
Сборная Украины:
1. Элина Свитолина (рейтинг WTA №13)
2. Леся Цуренко (№ 54 )
3. Ольга Савчук (парный рейтинг № 51)
4. Надежда Киченок (парный рейтинг № 73)
Капитан – Михаил Филима
Сборная Австралии :
1. Дарья Гаврилова (рейтинг WTA №25)
2. Эшли Барти (№ 153, парный рейтинг № 113)
3. Арина Родионова (№ 186, парный рейтинг № 108 )
4. Кэйси Дельаква (парный рейтинг № 116)
Капитан - Алиша Молик
Матч пройдет в Харькове во Дворце спорта «Локомотив» 11-12 февраля.
Источник — Sport.ua
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