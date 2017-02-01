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Свитолина, Цуренко, Савчук и Киченок сыграют против сборной Австралии

Стали известны составы на матч Кубка Федерации

  • 01.02.2017 18:02
  • 177 просмотров
  • 4 комментария
Метки
btu.org.ua. Элина Свитолина и Леся Цуренко
© btu.org.ua. Элина Свитолина и Леся Цуренко

Стали известны предварительные составы сборных Украины и Австралии по теннису на матч Кубка Федерации.

Сборная Украины:
1. Элина Свитолина (рейтинг WTA №13)
2. Леся Цуренко (№ 54 )
3. Ольга Савчук (парный рейтинг № 51)
4. Надежда Киченок (парный рейтинг № 73)
Капитан – Михаил Филима

Сборная Австралии :
1. Дарья Гаврилова (рейтинг WTA №25)
2. Эшли Барти (№ 153, парный рейтинг № 113)
3. Арина Родионова (№ 186, парный рейтинг № 108 )
4. Кэйси Дельаква (парный рейтинг № 116)
Капитан - Алиша Молик

Матч пройдет в Харькове во Дворце спорта «Локомотив» 11-12 февраля.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    garri2008
      garri2008, 01.02.2017 18:06
    0
    Исправьте Киченюк на Киченок в названии статьи! Уж название-то нужно просматривать перед размещением)
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 01.02.2017 18:12
    +2
    должны проходить-тем более на своем покрытии
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    Александр Сурков
      Александр Сурков, 01.02.2017 18:21
    0
    Состав хороший, жалко только, что Кати Бондаренко нет, а так у себя дома просто обязаны проходит эту Австралию.
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    dydyyura
      dydyyura, 01.02.2017 18:23
    +2
    приятно, что Элина будет играть за сборную (спасибо Сапронову)
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