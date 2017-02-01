Свитолина, Цуренко, Савчук и Киченок сыграют против сборной Австралии

Да, странная ситуация. А шавки-то как затявкали..

Примерно так: ты долб**б с промытыми мозгами. Вот, примерно так.

зато диванный херой с украинским флажком каук ты-эт великая ценность

увы на сайте флажок Израиля отсутствует-Украина-моя родина

Донбасс очень богатый кусок земли. Все это знают. На нем можно много заработать. Вопрос в цене, н...

Ну от тебя то ,человек без флага,вообще никакой пользы - даже национальная принадлежность отсутс...