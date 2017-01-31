Егор Лугачев, экс-полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной Украины, пригласил самого юного теннисиста страны Диму Кузьминова для получения профессиональной консультации по развитию ловкости и спортивного мышления в узкоспециализированный спортзал OneFootballgym. В данном зале проходит индивидуальную подготовку вся спортивная элита страны: футболисты, боксёры - список нескончаемый. И вот одессит Дима Кузьминов тоже здесь. В столь раннем возрасте (мальчику всего 3 года) он успел удивить спортивную общественность своим впечатляющим умением заниматься теннисом. Егор Лугачев о способностях Димы Кузьминова заявил: «Я наблюдаю за Димой с его первых шагов в спорте и за тем, какое развитие он демонстрирует, я с уверенностью могу назвать его вундеркиндом». А главный тренер OneFootballgym Роман изначально был удивлён, узнав, что речь идёт о 3х летнем ребёнке, но, увидев его в деле, понял, что к нему приехал настоящий спортсмен. «С уверенностью хочу сказать, что Дима обладает способностями, которые не соответствуют его возрасту, и после демонстрации работы на скоростной лестнице, я убедился в этом окончательно»- сказал Роман.
«Это очень полезный опыт общения с профессионалами своего дела, мы получили пищу для размышлений, увидели качества, которые нужно развивать уже в данном возрасте. Я уверен, что дальнейшее совместное сотрудничество будет играть исключительно положительный фактор в становлении Димы Кузьминова как спортсмена!» - отметил папа ребёнка Артем.
Впервые на корте Дима появился в возрасте 2 года 2 месяца и стал проявлять хорошие игровые способности и мышечную память. Помимо тенниса, для общего развития спортсмен посещает секцию гимнастики. «По рекомендации тренера OneFootballgym будем добавлять теперь упражнения на ловкость и частоту шага, которая в будущем даст фундамент для выполнения более сложных элементов и позволит себя чувствовать свободно на корте», - говорит Артем.
Источник — Sport.ua
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