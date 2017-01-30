Марта КОСТЮК: «В Верховной Раде говорила своими словами»

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Киевлянка Марта Костюк стала главной сенсацией Открытого чемпионата Австралии. 14-летняя Марта выиграла в Мельбурне юниорский турнир, став одной из самых молодых чемпионок в истории турнира.

— Привет, чемпионка! Как спалось после победы?

— Сейчас у нас 8:30 утра, но я уже давно не сплю. Сестра разбудила (смеется), а спалось хорошо. Накануне после победы было столько всего. Я закончила матч в три часа дня, а мы пришли домой уже около девяти вечера. Пресс-конференция, съемки, допинг-тест (финалистов юниорских турниров проверяют)... Уже в отеле немного поплавала в бассейне (о том, что он у нас есть, узнала в последний день). А еще вечером очень болела голова, так что я быстро заснула.

— Есть ощущение, что сделала большое дело?

— Если честно, эмоции были только первые три минуты. Да, понимаю, что хорошо сыграла. Но для меня эта победа, по ощущениям, так же приятна, как первое место на ЧМ, которое мы выигрывали с девочками. Теперь самое главное — опять заставить себя тренироваться (смеется). Сейчас у меня будет больше месяца отдыха, а потом снова на турниры.

— Когда поняла, что можешь выиграть трофей?

— Я хорошо сыграла турнир, который был перед АО, дошла там до финала. Могла выиграть, но решила сэкономить силы. Но там я почувствовала, что в хорошей форме, могу играть на победу.

— У тебя в Мельбурне была солидная группа поддержки. Это все твои знакомые?

— Мы познакомились с главой украинской диаспоры Австралии, и нас очень тепло принимали, даже устроили вечеринку специально для нас. А по ходу того как я продвигалась в турнире, на матчи приходило все больше и больше болельщиков с украинскими флагами. Было очень приятно, и я рада, что не подвела их. Возможно, мы еще встретимся, потусим перед отъездом.

— Ты фотографировалась на турнире с Любичичем, Надалем, Федерером...

— Да, Иван Любичич мой менеджер и тренер Федерера. Он не пришел на мой финал, потому что в это время у них с Роджером была тренировка. Но, знаете, оказывается, они в раздевалке смотрели мой матч. Немного поговорили с Федерером. Спрашивал, какие у меня дальше планы. А Рафа очень веселый в обычной жизни. Он все время играет со своей командой в комнате для игроков, а еще этот акцент его смешной...

— Мартина Хингис стала первой ракеткой мира в 16 лет. У тебя какие планы на этот счет?

— Ну тогда не было ограничений по возрасту, а сейчас нельзя играть турниры WTA, пока тебе не исполнилось 15. Я уже выступала на 10-тысячниках ITF и могу сказать, что с девочками можно играть на равных. Да, у них есть преимущество за счет опыта, но в остальном шансы равны.

— Ты постоянно в разъездах. Со школой нет проблем?

— Я учусь экстерном. Сдаю все, что надо вовремя. Вообще мне учеба легко дается. Раньше хватало 40 минут, чтобы сделать все уроки. Кстати, было приятно, когда меня с победой поздравила классная руководительница.

— Не так давно ты выступала с трибуны Верховной Рады от имени спортсменов-юниоров. Волновалась?

— Во время выступления уже нет. Правда, мне дали такой сложный текст, который я должна была выучить за два дня. Но я его сильно сократила и говорила своими словами. В общем, справилась нормально. А политикой вообще я не очень интересуюсь.

— Кино, музыка. Какие у тебя предпочтения?

— Музыку слушаю самую разную. Фильмы люблю – триллеры, комедии. Правда, мало их хороших. А последний раз с мамой были в кинотеатре перед Новым годом, смотрели «Пассажиров» с Дженнифер Лоуренс.

Источник — Вести

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