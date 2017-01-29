Федерер одолел Надаля в финале Australian Open

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Роджер Федерер в финале Australian Open в пяти сетах смог одолеть испанца Рафаэля Надаля и в пятый раз в своей карьере завоевал престижный трофей. Швейцарцу понадобилось 3 часа и 38 минут для победы. Федерер завоевал 18-й титул победителя турниров серии «Большого шлема» в своей карьере.

Федерер (Швейцария, 17) - Надаль (Испания, 9) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3



Источник — Sport.ua

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