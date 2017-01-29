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Федерер одолел Надаля в финале Australian Open

Швейцарский теннисист в пятый раз в своей карьере стал победителем австралийского турнира

  • 29.01.2017 14:26
  • 965 просмотров
  • 6 комментария
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Роджер Федерер в финале Australian Open в пяти сетах смог одолеть испанца Рафаэля Надаля и в пятый раз в своей карьере завоевал престижный трофей. Швейцарцу понадобилось 3 часа и 38 минут для победы. Федерер завоевал 18-й титул победителя турниров серии «Большого шлема» в своей карьере. 
 
Федерер (Швейцария, 17) - Надаль (Испания, 9) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    qukazen
      qukazen, 29.01.2017 14:29
    0
    Молодець Роджер!
    Качелі непередбачувані...
    Тільки мене бісить Рафа намотуванням своїх соплей на ліве і праве вухо перед подачею?
    Ссылка
    H4des
    online
      H4des, 29.01.2017 14:30
    +2
    Величайшие.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 29.01.2017 14:30
    +1
    великий!!!
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    kabankabankaban
    online
      kabankabankaban, 29.01.2017 14:38
    +1
    qukazen, 29.01.2017 14:29
    Молодець Роджер!
    Качелі непередбачувані...
    Тільки мене бісить Рафа намотуванням своїх соплей на ліве і праве вухо перед подачею?
    А жопочесание?
    Ссылка
    Анастасия Коваль
      Анастасия Коваль, 29.01.2017 14:45
    0
    kabankabankaban, 29.01.2017 14:38
    qukazen, 29.01.2017 14:29
    Молодець Роджер! Качелі непередбачувані...Тільки мене бісить Рафа намотуванням своїх соплей на ліве і праве вухо перед подачею?

    А жопочесание?
    )))))
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    Tka4enko_85
    online
      Tka4enko_85, 29.01.2017 14:58
    0
    Epic match
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