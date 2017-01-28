Серена Уильямс обыграла свою сестру Винус в финале Australian Open

35-летняя американская теннисистка Серена Уильямс взяла верх над своей 36-летней сестрой Винус Уильямс в финале Australian Open.
Для победы над соперницей Серене хватило двух сетов: 6/4, 6/4. Поединок длился 1 час 21 минуту.
Эта победа стала для Серены Уильямс 23-ей на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. Таким образом, американка побила рекорд немки Штеффи Граф, на счету которой 22 победы.
Также Серена Уильямс является самой возрастной победительницей турниров серии Большого шлема, а Австралии амеркианка улучшила свой собственный рекорд, который она установила, выиграв Уимблдон-2016.
Источник — Sport.ua
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