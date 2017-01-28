Марта КОСТЮК: «Горжусь украинскими болельщиками»

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14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу на юниорском Australian Open.

- Марта, каково это - чувствовать себя чемпионкой турнира Большого Шлема?

- На самом деле, я была больше рада, когда вчера выиграла в полуфинале. Может, если бы у меня не было с собой телефона, и я не видела поздравлений со всего мира, возможно, была бы рада больше.

- В прошлом году в январе ты выиграла турнир до 14 лет Les Petits As во Франции. Сегодня ты стала победительницей юниорского Australian Open. Это хороший прогресс с твоей стороны. Что произошло за эти 12 месяцев?

- Даже не знаю. Я серьезно улучшила свой уровень игры, и я это чувствую. Возможно, самый прогрессивный период был в мае, когда Иван (Любичич - прим. БТУ), пригласил меня тренироваться в Монте-Карло на десять дней. После этого я выиграла турнир второй категории. После этого, думаю, я лучшила свою подачу и начала больше тренироваться. Потом я подписала контракт с Иваном и стала заниматься в Каннах, Киеве, в общем, везде. Это здорово.

- Где я тренируюсь? Обычно на турнирах. Бывает, приезжаю в Киев на одну-две недели два раз в год. В Каннах, но не так часто.

- Что сделал для меня Иван? Очень много. Он дал мне много опыта. Он помогает мне, когда мне нужна помощь. Иван меня очень хорошо знает. Он сказал, что будет приходить на мои матчи и поддерживать меня. Если мне что-то понадобится, я могу у него спросить. Он каждый день присутствовал на моих играх.

Также здесь со мной моя мама, она же и мой тренер. Когда я играю на крупных турнирах, она всегда со мной. Кстати, наконец-то сегодня я встретила Роджера Федерера. Он меня поздравил с победой. Я сфотографировалась с ним, поэтому до сих пор не могу успокоиться.

- Марта, можешь рассказать о сегодняшней встрече?

- Я выиграла первый сет, но он был очень упорный. Иногда такое случается, когда ты нервничаешь. Я вела 5:2, у меня было четыре сетбола, и я смогла выиграть только после 6:5. Во втором сете, наверное, у неё было больше концентрации, чем у меня. Она вела игру.

Когда мы начали второй сет, я стала думать, что я почти выиграла. И это мне не помогло. При каком счёте? Когда она вела 1:0, а потом мы играли 12 минут один гейм, но я всё-таки его выиграла. Но это не было хорошо, может, было бы лучше, если бы я его проиграла. Но я расслабилась и Ребека выиграла пять геймов подряд.

Наверное, когда был счёт 3:1, я просто перестала играть и была готова к третьему сету. Вероятно, это было хорошо, что я переждала, а затем начала играть в третьей партии.

Моё плечо и нога? Еще пресс, но вы не можете его увидеть. Я просто слишком устала. Целый год у меня не было отдыха, и, наверное, поэтому будет сейчас. У нас (юниоров) предсезонная подготовка обычно в марте, потому что мы играем на Orange Bowl в декабре. Именно поэтому у нас нет времени, чтобы отдохнуть.

- Ты сказала, что не имеешь постоянного места жительства и путешествуешь. Как обстоят дела с учёбой в школе?

- Я учусь дома. Но я хожу в специальную школу в Киеве для таких детей, как я. Я просто делаю домашнее задание дома и два раза в год сдаю тесты по каждому уроку, так что это не так сложно.

- Много известных теннисисток в прошлом выигрывали этот турнир. Думаешь ли ты, что тебя также ждёт большое будущее?

- Ох, есть много чемпионов юниорских турниров Большого Шлема, которые и сейчас побеждают на взрослых турнирах, а есть и такие, кому это не удаётся. Поэтому я не могу сказать точно. Я пытаюсь не смотреть на эти результаты.

Как я буду праздновать победу? Я сменю экран на своем телефоне. У меня не было на это времени три недели. И, наверное, пойду по магазинам. Мне это нравится. В Мельбурне? Да, здесь. Я до сих пор в них не была. Что я буду покупать? Одежду. Нет, я не люблю украшения. Я всё потеряла. Мне нужно что-нибудь купить или вообще ничего, поэтому это будет одежда.

- Как ты видишь свой переход в профессиональный тур? Сколько лет будешь играть на юниорских турнирах?

- В этом году я планирую играть только турниры Большого Шлема: Ролан Гаррос, возможно, Уимблдон, и US Open. У нас ведь есть ограничения на выступления во взрослых турнирах, а у меня осталось семь или восемь до дня рождения, поэтому я не очень хочу играть профессиональные турниры в это время.

Но и юниорские турниры сейчас для меня тоже не очень хорошо. Когда вы приезжаете на турнир, вы сосредоточены на победу и побеждаете. Иногда это плохо. Вы начинаете забивать голову совершенно другим, вы не можете показывать свой теннис, потому что на вас давит мысль о победе. На этот турнир я приехала просто показать свою игру, и выиграла.

- Мы видели много украинских флагов и поющих болельщиков. Что это для тебя значит?

- Здорово, когда кто-то сильно кричит на трибунах, поддерживая тебя. Я горжусь этими ребятами, которые пришли на мой матч. В один день между играми, я была у одного из них дома. Они сделали настоящую вечеринку в честь меня и еще одной украинской теннисистки (Александры Андреевой - прим. БТУ). Это здорово, когда вы приезжаете в другую страну, и там есть украинцы. Вы это чувствуете. Я очень этим горжусь.

Есть ли у меня кумиры? Хм, нет. Никогда и не было. Даже не знаю, почему. Может быть, я, но кто знает (улыбается).

Источник — Большой теннис Украины

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