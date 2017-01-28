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14-летняя украинка Марта Костюк – чемпионка юниорского Australian Open!

В финале турнира украинка одолела первый номер мирового юниорского рейтинга швейцарку Ребекку Масарову.

Первую партию в упорной борьбе выиграла Костюк 7:5, а вот во втором сете швейцарка не оставила шанса сопернице – 6:1. В третьей партии финалистки обменивались брейками, но до того момента, как Марта не ушла в отрыв, выиграв три гейма подряд со счета 3:4.

Марта Костюк стала первой украинкой, выигравшей юниорский Australian Open. В 2003-м году в финале играла Виктория Кутузова.

Источник — Sport.ua

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