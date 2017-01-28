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Марта Костюк – чемпионка юниорского Australian Open!

В финале украинка обыграла лидера мирового рейтинга

  • 28.01.2017 07:46
  • 1728 просмотров
  • 6 комментария
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ausopen.com
© ausopen.com

14-летняя украинка Марта Костюк – чемпионка юниорского Australian Open!

В финале турнира украинка одолела первый номер мирового юниорского рейтинга швейцарку Ребекку Масарову.

Первую партию в упорной борьбе выиграла Костюк 7:5, а вот во втором сете швейцарка не оставила шанса сопернице – 6:1. В третьей партии финалистки обменивались брейками, но до того момента, как Марта не ушла в отрыв, выиграв три гейма подряд со счета 3:4.

Марта Костюк стала первой украинкой, выигравшей юниорский Australian Open. В 2003-м году в финале играла Виктория Кутузова.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Tyigena
    Tyigena, 28.01.2017 07:53
    +4
    день удался!
    МОЛОДЧИНКА!
    Это просто праздник какой то!
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 28.01.2017 07:55
    +4
    No comments
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    solova63
    online
      solova63, 28.01.2017 08:23
    +3
    Ссылка
    Dmitry Shkurgan
      Dmitry Shkurgan, 28.01.2017 08:26
    -1
    Всё бы ничего, но Масарова в рейтинге не первая) она первая сеяная в Мельбурне, а первая в рейтинге Анастасия Потапова
    Ссылка
    vit-2
      vit-2, 28.01.2017 08:28
    +1
    Молодчинка! Подальших успіхів Марті вже в дорослому тенісі.
    Ссылка
    nordik1980
    online
      nordik1980, 28.01.2017 08:32
    +1
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