Australian Open. Рафаэль Надаль вышел в финал

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в драматическом поединке болгарина Григора Димитрова.
Полуфинальная встреча продолжалась 5 часов и закончилась победой Надаля в пяти сетах: 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4.
В финале испанца ждет противостояние с Роджером Федерером, который вчера одолел Стэна Вавринку.
Напомним, что в женском финале сыграют сестры Уильямс.
Хотелось бы отметить, что финалисты Australian Open-2017 выиграли 60 турниров Большого шлема на четырех.
Источник — Sport.ua
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І я впевнений що більше такі фінали на турнірах Великого Шолому ми не побачим, тому раджу всім вболівальникам тенісу не пропустити ці дійсно історичні матчі
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