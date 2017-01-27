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Australian Open. Рафаэль Надаль вышел в финал

В тяжелейшем пятичасовом марафоне испанец одолел болгарского теннисиста Григора Димитрова

  • 27.01.2017 19:45
  • 341 просмотров
  • 2 комментария
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ausopen.com. Рафаэль Надаль и Григор Димитров
© ausopen.com. Рафаэль Надаль и Григор Димитров

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в драматическом поединке болгарина Григора Димитрова.

Полуфинальная встреча продолжалась 5 часов и закончилась победой Надаля в пяти сетах: 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4.

В финале испанца ждет противостояние с Роджером Федерером, который вчера одолел Стэна Вавринку.

Напомним, что в женском финале сыграют сестры Уильямс.

Хотелось бы отметить, что финалисты Australian Open-2017 выиграли 60 турниров Большого шлема на четырех.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Макс Ворона
      Макс Ворона, 27.01.2017 19:58
    +1
    Old school final!!!
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    ruslan17c
      ruslan17c, 27.01.2017 20:03
    +1
    Дуже цікаві фінали будуть...можна сказати повернення в минуле
    І я впевнений що більше такі фінали на турнірах Великого Шолому ми не побачим, тому раджу всім вболівальникам тенісу не пропустити ці дійсно історичні матчі
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