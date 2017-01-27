Элина Свитолина покидает Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свои выступления в Мельбурне.
Харьковчанка дошла до полуфинала в смешанном разряде в паре с Крисом Гуччионе.
Харьковчанка дошла до полуфинала в смешанном разряде в паре с Крисом Гуччионе.
За шаг до выхода в финал Свитолина/Гуччионе проиграли команде Кабаль/Спирс.
Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) / Крис Гуччионе (Австралия) - Эбигайл Спирс (США) / Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия) 6-7(1) 2-6
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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