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Australian Open. Костюк выходит в финал юниорского турнира

Марта стала второй украинкой в финале в истории Открытого чемпионата Австралии среди юниоров

  • 27.01.2017 08:37
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Tennis Australia
© Tennis Australia

Марта Костюк стала второй украинкой в истории Открытого чемпионата Австралии среди юниоров, которая поборется за титул в Мельбурне

Матч украинка начала с двойной ошибки, после чего, благодаря своим активным действиям и ошибкам соперницы, взяла свою подачу. Довольно длительным получился следующий гейм, когда лишь с третьего геймбола россиянка сравняла счёт. В четвёртом гейме Костюк сделал первый брейк в этой партии. Отыграв два геймбола в концовке партии, Марта вновь выиграла подачу соперницы и завершила первую половину встречи в свою пользу.

Ведя 3:1 во втором сете, украинка проиграла три гейма подряд, но сумела сравнять счёт, после чего теннисистки выигрывали свои подачи, но в одиннадцатом гейме Костюк с трудом сделала брейк, а на своей подаче со второго матчбола оформила выход в финал.

Во второй раз в финале одиночного разряда юниорского Australian Open сыграет украинская теннисистка. В 2003 году Виктория Кутузова уступила в решающем матче Барборе Стрыцовой. Также Марта стала девятой представительницей Украины в финалах юниорских "мэйджоров".

Ранее, кроме Кутузовой, подобного добивались: Андрей Медведев (Ролан Гаррос-1991), Татьяна Перебийнис (Уимблдон и US Open в 2000), Катерина Бондаренко (Уимблдон-2004), Сергей Стаховский (US Open-2004), Элина Свитолина (Ролан Гаррос-2010, Уимблдон-2012), Ангелина Калинина (US Open-2014) и Даяна Ястремская (Уимблдон-2016). Также напомним, что это дебютный юниорский турнир Большого Шлема для 14-летней киевлянки.

Полуфинал

Марта Костюк (Украина, 11) - Елена Рыбакина (Россия, 16) 6:1, 7:5

Источник — Большой теннис Украины

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