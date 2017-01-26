Australian Open. Федерер одолел Вавринку и вышел в финал

© sigmalive.com. Роджер Федерер

Швейцарец Роджер Федерер победил своего соотечественника Станисласа Вавринку и вышел в финал Australian Open.

Поединок длился пять сетов: 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 4 минуты.

В финале Федерер встретится с победителем пары Надаль – Димитров. Второй полуфинал состоится в пятницу утром по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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