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Australian Open. Федерер одолел Вавринку и вышел в финал

Великий Роджер взял верх над своим соотечественником

  • 26.01.2017 14:11
  • 1020 просмотров
  • 5 комментария
Метки
sigmalive.com. Роджер Федерер
© sigmalive.com. Роджер Федерер

Швейцарец Роджер Федерер победил своего соотечественника Станисласа Вавринку и вышел в финал Australian Open.

Поединок длился пять сетов: 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3. Матч продолжался 3 часа 4 минуты.

В финале Федерер встретится с победителем пары Надаль – Димитров. Второй полуфинал состоится в пятницу утром по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Oleg Bugaets
      Oleg Bugaets, 26.01.2017 14:42
    +4
    вітання ветерану!
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    Артем Ильичев
    Артем Ильичев, 26.01.2017 14:53
    +1
    Старый добрый бойок в финале! Роджеру вообще респектище!
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    Romin20
      Romin20, 26.01.2017 15:04
    +5
    Теперь ждем Надаля вторым финалистом. И получим два олдскульных финала. Федерер - Надаль у мужиков и сестры Уильямс)
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    qukazen
      qukazen, 26.01.2017 15:08
    +1
    Прямо якийсь стрибок в минуле років на 10. Фінали - сестри Вільямс і Федерер з Надалем (можливим).
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    darvey77
    online
      darvey77, 26.01.2017 15:33
    0
    вот чего то не нравится мне Вавринка, какой-то он на корте весь на понтах и ленивый, хотя точный
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