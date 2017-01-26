Australian Open. Свитолина проходит в полуфинал микста

Украинская теннисистка Элина Свитолина в паре с австралийцем Крисом Гуччионе без борьбы прошли четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в смешанном разряде.
Их соперники, первые ракетки мира Бетани Маттек-Сэндс и Майк Брайан, отказались от борьбы и тем самым подарили Свитолине и Гуччионе путевку в следующий этап турнира.
В полуфинале украино-автралийский дуэт ждет противостояние с американо-колумбийской парой Эбигайл Спирс / Хуан Себастьян Кабаль.
Источник — Sport.ua
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