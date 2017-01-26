Australian Open. Свитолина проходит в полуфинал микста

© btu.org.ua. Элина Свитолина и Крис Гуччионе

Украинская теннисистка Элина Свитолина в паре с австралийцем Крисом Гуччионе без борьбы прошли четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в смешанном разряде.

Их соперники, первые ракетки мира Бетани Маттек-Сэндс и Майк Брайан, отказались от борьбы и тем самым подарили Свитолине и Гуччионе путевку в следующий этап турнира.

В полуфинале украино-автралийский дуэт ждет противостояние с американо-колумбийской парой Эбигайл Спирс / Хуан Себастьян Кабаль.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.